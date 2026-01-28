Sportchefen om talangerna: ”Just nu räknar vi inte med honom”

Victor Johansson har kommit hem och presterat starkt i Leksand – samtidigt som Herman Träff fortsätter ösa in mål. Nu berättar Oskarshamns sportchef Arsi Piispanen om statusen kring talangernas framtid.

— Det finns nog intresse lite överallt… Vi vill så klart behålla honom här och det är inga dörrar som är stängda, säger Piispanen om konkurrensen kring Träff.

Victor Johansson och Herman Träff.

Foto: Bildbyrån.

Oskarshamn ligger just nu sexa i Hockeyallsvenskan och sportchef Arsi Piispanen håller just nu på med lagbygget både för resten av säsongen och inför nästa säsong. Talangen Victor Johansson har varit en viktig spelare för Oskarshamn när han har spelat. Den senaste tiden har JVM-hjälten däremot varit hemma i Leksand.

Där han även har imponerat med tre poäng på de tre senaste matcherna. I lördagens förlust mot Växjö blev det även över 17 minuter i speltid.

För Oskarshamn finns nu också risken att 19-åringen inte kommer att återvända något mer. Arsi Piispanen bekräftar också att det är en spelare de inte räknar med något mer den här säsongen.

— Han har gjort det fint nu i Leksand och kommer vara där till OS-uppehållet nu i alla fall. Leksand sitter i en tuff situation och han har spelat bra där. Det är mycket kvar av säsongen och han är välkommen tillbaka om det passar. Just nu räknar vi inte med honom, säger sportchefen.

Herman Träff har gjort stor succé

Inför nästa säsong pågår också ett annat arbete. Ett som blir svårare och svårare för varje match som går: Att behålla Herman Träff.

Blott 20 år gammal har forwarden öst in mål. Efter 39 matcher står han noterad för 21 mål och 16 assist. Något som inte har gått större klubbar förbi. Oskarshamn är också positivt överraskade över utdelningen som han har fått.

— Så klart har han varit över förväntan. Vi vet vad vi får in och han har levererat det och lite till. Potentialen visste vi fanns där sedan tidigare, och det är en riktig målskytt. Jättekul med en bra säsong för honom.

Hur ser du på kampen att behålla honom?

— Ja, det finns nog intresse lite överallt… Vi vill så klart behålla honom här och det är inga dörrar som är stängda.

Född den 31 december 2005 var han en dag ifrån att vara tillgänglig för årets JVM. Det här räknas som hans första seniorsäsong och det går inte att påstå något annat än att det har varit en stor succé. Till nästa säsong kan vi nog gissa att SHL-klubbarna står uppradade för att erbjuda ett avtal.

— Herman trivs här men sen får vi se. Vi vill låta honom fokusera på att göra det så bra som möjligt resten av säsongen och sen får vi kolla hur statusen är, säger Arsi Piispanen.

Source: Herman Träff @ Elite Prospects