Trejd i Hockeyallsvenskan – de byter lag

Ludvig Georgsson till Oskarshamn och Lukas Vesterlund till Almtuna. De allsvenska klubbarna gör ett rakt spelarbyte mellan varandra.

Ludvig Georgsson och Lukas Vesterlund byter lag.

Foto: Bildbyrån (montage).

Det är inte allt för ofta vi får se raka spelarbyten i svensk hockey. Filip Westerlund mot David Printz, Adam Brodecki mot Marcus Björk, Nichlas Hardt mot Filip Karlsson och Fredrik Forsberg mot Linus Andersson är några av exemplen. Nu har det hänt igen där Lukas Vesterlund och Ludvig Georgsson byter klubb med varandra.

Noterbart är också att Georgsson kom till Almtuna via en liknande trejd säsongen 23/24.

Backen har den här säsongen stått för tio poäng på 35 matcher. Totalt har han gjort 92 allsvenska matcher sedan han anslöt till Uppsala-klubben. Nu väntar alltså en fortsättning längre söderut där Oskarshamn väljer att byta till sig honom. Åt andra hållet går Lukas Vesterlund som skrev på för Oskarshamn inför den här säsongen. För ett år sedan var han utlånad dit och gjorde då nio poäng på 38 matcher. Den här säsongen har han också varit assisterande kapten i klubben.

Offensivt har det däremot inte släppt för 21-åringen. Under junioråren var han en stark poängplockare i Skellefteås juniorlag och det har även blivit sju matcher för j-landslaget. Nu väntar en nystart i Almtuna där han förmodligen kommer att få en större offensiv roll.

Oskarshamn har varit aktiva under de senaste dagarna och bland annat släppt Isac Jonsson till Mora. Dessutom ryktas David Rosander vara på väg in.

Source: HOCKEYALLSVENSKAN League Page @ Elite Prospects