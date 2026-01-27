Igår lämnade Isac Jonsson Oskarshamn. Nu är han klar för Mora.

Isac Jonsson byter Oskarshamn mot Mora.

Foto: Bildbyrån.

Isac Jonsson anslöt till Oskarshamn inför årets säsong efter att ha återvänt till svensk hockey sedan han tillbringat flera år på college. 25-åringen, som har Rögle som moderklubb, har däremot fått en mindre roll i Oskarshamn den senaste tiden och fått begränsat med speltid. Isac Jonsson noterades för sju poäng på 37 matcher i IKO-tröjan innan klubben igår meddelade att man går skilda vägar med backen.

Nu är han istället klar för en annan HockeyAllsvensk klubb: Mora. Det skriver klubben på sin hemsida. Mora har i närtid släppt både Oskar Lindgren och Oskar Asplund och breddar nu numerären på backsidan med Jonsson.

”Isac är en modern tvåvägsback med bra skridskoåkning och det ska bli spännande att se Isac i Mora IK”, skriver man på sin sajt.

Det skiljer just nu bara en poäng mellan just Oskarshamn och Mora i kampen om en direktplats till kvartsfinal. Oskarshamn är en poäng före, men har också spelat en match mindre än Jonssons nya klubb. Även Södertälje och Östersund är direkt indragna i den kampen.

Source: Isac Jonsson @ Elite Prospects



