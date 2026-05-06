Jämför Stenberg med superstjärnan: ”Likheter med Celebrini”

Ivar Stenbergs succésäsong gör honom till en kandidat att gå etta i NHL-draften. Mediaprofilen Pierre McGuire är väldigt imponerad av vad den svenske forwarden har presterat under sitt draftår – och jämför honom med en av NHL:s unga superstjärnor.

– Det finns likheter med Macklin Celebrini i sättet han spelar på, säger McGuire till hockeysverige.se.

Det finns likheter mellan Ivar Stenberg och Macklin Celebrini, menar Pierre McGuire.

STOCKHOLM (HOCKEYSVERIGE.SE)

NHL-draften 2026 närmar sig med stormsteg. För de svenska topprankade spelarna återstår fortfarande en del hockey. Både Ivar Stenberg och Viggo Björck är uttagna till Beijer Hockey Games senare i veckan – och med i kampen om varsin biljett till hockey-VM i Schweiz.

En som ser fram emot att få se de svenska ungtupparna i aktion i Ängelholm är Pierre McGuire. Den tidigare NHL-coachen och tv-profilen är på plats i Sverige som rådgivare till Elite Prospects. Han beskriver sig själv som ett stort fan av svensk ishockey och är mäkta imponerad av de svenska toppspelarna i årets NHL-draft.

– Herregud, vilken impactspelare! säger han när Stenberg kommer på tal. Han går förmodligen etta eller tvåa totalt, beroende på vilken typ av spelare man föredrar. Men han är en fantastisk och speciell spelare.

Han fortsätter genom att jämföra Frölundatalangen med en av de hetaste unga spelarna i NHL.

– Det finns likheter med Macklin Celebrini i sättet han spelar på. Hans hockey-IQ och förmågan att styra spelet med pucken på klubban är otroligt imponerande och han är väldigt lik Macklin Celebrini på det sättet.

McGuire: Där är Stenberg bättre än McKenna

Om Stenberg kan utmana Gavin McKenna om att gå etta återstår att se. Efter nattens draftlotteri står det klart att Toronto Maple Leafs får drafta först i Buffalo den 26 juni – och sitter på beslutet. Pierre McGuire menar att det finns aspekter där Stenberg överglänser sin konkurrent.

– De är lika på många sätt när det gäller att skapa offensiv. Men Gavin håller fortfarande på att lära sig den defensiva delen av spelet, medan Ivar redan verkar ha en bättre förståelse där, menar han.

Det handlar till stor del om skillnaden i utbildningen av de bägge spelarna.

– Gavin har alltid förväntats producera poäng – lite som Connor McDavid när han växte upp. Gör poäng, fortsätt göra poäng. I Sverige är en av de första sakerna spelarna får lära sig hur man spelar defensivt. Man ser inte många svenska spelare som inte kan spela försvarsspel.

Pierre McGuire.

Storleken talar emot Viggo Björck

Han tror att det kan vara till fördel för Ivar Stenberg.

– Jag vill inte generalisera för mycket, men sanningen är att NHL-lagen söker fler och fler tvåvägsspelare. Det känns mer modernt nu än vad det kanske gjorde för fem eller sju år sedan. Det är nog den största skillnaden mellan dem. Ivar har den offensiva komponenten – han producerar poäng – men han vet också hur man spelar defensivt.

Viggo Björck är den näst högst rankade svensken inför draften. I sin mock draft placerar talanggurun Steven Ellis den svenske centern i Seattle Kraken som sjunde spelare. Många tycker att djurgårdaren presterat tillräckligt bra för att draftas bland de tio främsta. Pierre McGuire är inte lika säker – på grund av hans storlek.

– Fantastisk spelare, berömmer McGuire. Ett riktigt fullblodsproffs med enorm skridskoåkning. Han är väldigt rolig att titta på.

– Det ska bli intressant att se hur tidigt han går i draften. För fem år sedan kanske han hade gått ännu högre. Men nu, efter det Florida har gjort och det Vegas gjorde genom att vinna med större spelare, är det många hockeymänniskor som följer den modellen. Så jag vet inte exakt hur tidigt han går, men jag tror absolut att han blir ett val i första rundan. Han är en fantastisk spelare att titta på. Det händer alltid mycket när han är på isen.

NHL-draften genomförs i Buffalo 26-27 juni.

Fakta: Pierre McGuire

Född: 8 augusti 1961 (64 år)

Nationalitet: Kanadensare

Roll: NHL-analytiker, scout och rådgivare

Karriär i korthet:

Har arbetat över 35 år inom NHL i roller som scout, assisterande tränare och inom klubbledningar.

Vann Stanley Cup med Pittsburgh Penguins 1991 och 1992. Första året som scout och andra året som assisterande coach till Scotty Bowman.

Var head coach för Hartford Whalers under delar av säsongen 1993/94 och har även haft olika roller inom Ottawa Senators organisation.

Mediekarriär:

Långvarig NHL-expert i nordamerikansk tv, bland annat hos NBC Sports.

Känd för sin detaljkunskap och närvaro som “mellan båsen”-reporter under matcher.

