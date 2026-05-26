MJÖRNBERG: Sidledsflytten som skaver

Att spelare flyttar i sidled mellan olika toppklubbar hör till vardagen, men när en spelare lämnar moderklubben för en direkt toppkonkurrent, som när Alexander Lundman väljer Mariestad över Vita Hästen, skaver det lite extra.



Att spelare tänker att gräset är grönare på andra sidan och rör sig i sidled i jakten på en större eller bättre roll är inga konstigheter i Hockeyettan. Det är sådant som händer hela tiden. Men vissa flyttar skaver kanske lite mer än andra.



Som när den egna produkten Alexander Lundman väljer att lämna storsatsande Vita Hästen för att istället skriva på för blivande seriekonkurrenten Mariestad.



24-åringen vände hem till Sverige och Norrköping efter fyra säsonger i den amerikanska ligan NCAA och man kan väl knappast säga något annat än att han gjorde succé. 33 poäng (16+17) på 38 seriematcher och tre kassar i slutspelsserien mot Halmstad Hammers kompletterades av en fysisk närvaro och ett tufft spel som stod ut. Precis alla attribut som passar för att bli en populär pjäs i Himmelstalundshallen.



Men sejouren i moderklubben blev alltså bara ettårig. Nu väntar en ny utmaning i Mariestad och fansen lyfter förvånat på ögonbrynen. För det är ju just det där med att han är fostrad i Vita Hästen. Att en spelare gör det bra i en toppklubb och rör sig vidare för en något fetare lönecheck hos någon annan händer ofta. Men att lämna moderklubben för en jämbördig (vissa skulle nog rent av säga sämre) motståndare får övergången att sticka ut.

