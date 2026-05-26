Lämnade Färjestad – blir assisterande till Sam Hallam

Christer Olsson lämnade Färjestad efter en säsong.

Nu återvänder 55-åringen till Schweiz – där han blir assisterande tränare till Sam Hallam.

Christer Olsson kommer att få jobba bredvid Sam Hallam i Genève-Servette. Foto: Bildbyrån

Förra året återvände Christer Olsson till svensk hockey igen och klev in som ny assisterande tränare för Färjestad. Han fick också tillfälligt hoppa in som huvudansvarig i FBK efter att Jörgen Jönsson fått sparken och innan Cam Abbott tillträdde.

För en månad sedan bekräftade däremot Färjestad att de går skilda vägar med Christer Olsson. 55-åringen hade nämligen kommit med en önskan om att få bryta kontraktet.

– Christer kom till mig efter säsongen och bad om att av familjeskäl få söka andra uppgifter. Efter att ha funderat på det ett tag så valde vi att ge honom möjligheten att gå vidare. Vi hade från vår sida ingen ambition att bryta med Christer, men om det blir bättre för han och hans familj så vi respekterar vi det och har därför kommit överens om att detta blir bäst för alla parter, sade Rickard Wallin då.

Nu har Christer Olsson gjort klart med ett nytt tränaruppdrag.

Under tisdagskvällen presenteras han nämligen av den schweiziska storklubben Genève-Servette. Där har han skrivit på ett tvåårskontrakt för att bli assisterande tränare till Sam Hallam som ska ta över i Genève till nästa säsong efter att hans tid som förbundskapten i Tre Kronor är över.

– Vi är mycket glada över att ha hittat de perfekta assistenterna för vår klubb och för Sam i Christer och Marco (Bayer). Det var viktigt för oss att de hade en djup förståelse för schweizisk hockey och tidigare erfarenhet som huvudtränare så att vi bäst kan fördela ansvaret inom personalen. Med denna mycket starka tränargrupp är vi övertygade om att vi kan ta ytterligare ett steg framåt och komma närmare toppen igen, säger klubbens sportchef Marc Gautschi.

Christer Olsson har tidigare varit assisterande tränare för SC Bern i Schweiz under fyra säsonger mellan 2021 och 2025. Tidigare i sin tränarkarriär har Olsson också jobbat i Örebro, Leksand och Västerås.

