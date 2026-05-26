Kaptenens hån mot Slovakien – efter segern

Oliver Ekman-Larsson skickade in 4-2 i tom kasse och säkrade kvartsfinalplatsen. Då bröt ett stort bråk ut där den svenska kaptenen firade mot slovakerna och var rejält irriterad.

Efter många om och men är Sverige klara för kvartsfinal. Slovakien gjorde sitt för att komma tillbaka in i matchen och skapade ett vasst läge med en minut kvar. Men målet uteblev och istället skickade Oliver Ekman-Larsson in 4-2 i tom kasse och dödade tillställningen.

Då bröt ett stort bråk ut där kaptenen var rejält irriterad. Direkt efter målet utbröt ett mindre gurgel innan han också firade mot det slovakiska båset. Vid nästa avblåsning var Oliver Okuliar, till vardags i Skellefteå, på Magnus Hellberg. Det gjorde svenskarna riktigt bistra och det följde då ett bråk med flera inblandade spelare.

— Han har lite känslor när han spelar, det är härligt. En kapten i ett VM, det är kul att man ser att han bryr sig så pass mycket, säger Hampus Lindholm i Viaplays sändning.

Nu väntar antingen Schweiz eller Finland i kvartsfinal för Sverige. Där de båda möts under kvällen och vinnaren får möta Tre Kronor.

— Det är två riktigt bra lag och två roliga utmaningar. Vi får se i kväll vilka vi får, säger Sam Hallam till kanalen.