Jörgen Jönsson fick sparken av Färjestad men är nu tillbaka i båset hos Tre Kronor.

Nu berättar legendaren om nya jobbet och framtiden som tränare.

– Jag vill fortfarande jobba med hockey, säger Jönsson till hockeysverige.se.

Jörgen Jönsson är tillbaka som tränare i Tre Kronor efter sparkningen från Färjestad. Foto: Fredrik Karlsson/Bildbyrån

JÖNKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

För ett år sedan återvände legendaren Jörgen Jönsson till Karlstad och tog över som huvudtränare för Färjestad. Han skrev då på ett fyraårskontrakt med SHL-klubben och skulle bygga upp laget över tid. Färjestad fick dock en tuff säsong i SHL vilket ledde till att Jönsson i januari fick sparken med tre och ett halvt år kvar på kontraktet.

Sedan dess har Jönsson varit utanför rampljuset, förutom när han plötsligt dök upp i Örebro mitt under säsongen. Nu är han dock tillbaka i båset igen. För en månad sedan stod det nämligen klart att Jörgen Jönsson hyrs in av Tre Kronor och kommer att agera assisterande tränare under Fortuna Hockey Games, Beijer Hockey Games och Hockey-VM.

Jörgen Jönsson om jobbet i Tre Kronor: ”Jättekul att få chansen”

För hockceysverige.se berättar Jönsson nu om det nya jobbet.

– Jag känner mig lite som en rookie faktiskt. Man är lite ny in och det har ju hänt rätt mycket sedan jag var med här sist, kan man ju säga. Det är allt från sättet som spelarna agerar på och sättet som allting bedrivs på här, det är jättebra och på en hög nivå. Det är jättekul att få chansen att komma med. Jag älskar Tre Kronor och jag tycker att VM är en grym grej. Hela företeelsen med att alla klagar men alla tittar ändå. Det är så jävla lustigt. Men jag älskar bara att vara här och vara med. Sen att få jobba med Sam igen, det är väldigt kul, säger Jörgen Jönsson efter Tre Kronors träning i Husqvarna Garden under tisdagen.

Det var ett samtal från förbundskapten Sam Hallam som fick Jönsson att hoppa på uppdraget i landslaget.

– Han ringde och frågade om jag var intresserad. Det var kort betänketid och jag behövde checka av lite grejer först men sedan var det ett klart ja från min sida.

Jörgen Jönsson står nu i båset igen, den här gången i landslaget. Foto: Fredrik Karlsson/Bildbyrån

Duckar frågan om Färjestad: ”Vill inte kommentera det”

Sam Hallam och Jörgen Jönsson jobbade tillsammans i Växjö Lakers under ett par år. Jönsson var assisterande tränare i Växjö mellan 2016 och 2018. Tillsammans med Sam Hallam vann han SM-guld i Växjö 2018.

Hur blir det att jobba med Sam igen?

– Vi har bra minnen tillsammans, så det är bara positivt. Det är en trygghet och kul att få jobba ihop igen, även om det har gått några år sedan dess. Det är ett tydligt uppdrag kring vad jag ska göra och allt känns bara bra, säger Jönsson och fortsätter:

– Jag har lite powerplay, feedback med forwards och hela den biten med det offensiva spelet. Precis som det var i Växjö tidigare också.

Det har nu gått snart fyra månader sedan Jörgen Jönsson fick sparken av Färjestad, där han är en stor klubbikon.

Nu när det har gått lite tid, hur går dina tankar kring uppbrottet med Färjestad och hur det blev där?

– Jag vill inte kommentera Färjestad alls men däremot är det kul att vara här och det är där som mitt fokus ligger.

Framtiden som tränare: ”Jag är på rätt ställe nu”

Kände du ändå att du ville tillbaka in i båset och hoppa på något nytt direkt, som du gör nu i Tre Kronor?

– Jo, så är det. Jag vill jobba med hockey, absolut. Det vill jag.

Du behövde inte ha någon lång betänketid när Sam hörde av sig då utan du var sugen på att komma in och jobba?

– Så var det ju tvunget. Det är inte så länge sedan som Sam ringde och jag hade väl inte massor av tid på mig att fundera, utan jag bestämde mig ganska snabbt för att hoppa på.

Hur går tankarna framåt, känner du att du är tränare och vill fortsätta jobba med det framöver också?

– Det får väl framtiden utvisa men just nu är jag på rätt ställe i alla fall. Det här är kul, tycker jag, avslutar Jörgen Jönsson.

