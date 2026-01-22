Här dyker Jörgen Jönsson upp – i Örebro

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

13 dagar har gått utan ett ljud från Jörgen Jönsson sedan han fick sparken från Färjestad. Men under torsdagen dök han plötsligt upp i Örebro, i Behrn arena.

Jörgen Jönsson på plats i Örebro och Behrn Arena. Foto: Bildbyrån/Kenta Jönsson.

”Titta, där är ju Jörgen Jönsson”

Orden kom från TV4:s Björn Oldéen under torsdagen, och bilderna, de var precis lika överraskande för tittarna. FBK-profilen, som blev av med jobbet i Karlstad 9 januari, har varken velat synas eller höras sedan dess, men satt plötsligt på läktaren i Örebro – i Behrn arena.

Även Nicklas Lidström syntes till på läktaren under SHL-omgången, och de båda samspråkade vid tillfällen.

Det var dock inget målkalas Jönsson bjöds på i Örebro. Han tidigare klubb Växjö var på besök och slutsiffrorna skrevs till 0–1 efter att Dylan Mclaughlin avgjort i förlängningen.

Jörgen Jönsson inledde sin tränarkarriär i Färjestad, men har, som bekant, även jobbat för både Örebro och Växjö. De förstnämnde var han i under tre år, som assisterande tränare. Det återstår att se om det är aktuellt med en återkomst i klubben där Niklas Eriksson just nu har sitt lag på 45 poäng, tre fler än HV71 på kvalplats.

Source: Jörgen Jönsson @ Elite Prospects