Jörgen Jönsson har gjort klart med ett nytt jobb. 53-åringen återförenas med Sam Hallam och blir en del av Tre Kronors stab under hockey-VM.

– Jag vill lyfta fram Färjestads välvilliga inställning till vår förfrågan om att addera Jörgen till vår VM-stab, säger landslagschef Anders Lundberg.

Jörgen Jönsson och Sam Hallam har tidigare jobbat ihop i Växjö. Foto: Bildbyrån (montage).

Både under och efter OS i Milano 2026 har Sam Hallam ifrågasatts som förbundskapten. Frågor har ställts om han bör leda landslaget i sitt sista mästerskap, men inget besked om något annat har kommit.

Idag presenterar Svenska ishockeyförbundet den stab som kommer att åka till hockey-VM i Schweiz 2026. En stab där Jörgen Jönsson nu ingår som assisterande tränare.

– Vi har ett väldigt bra och starkt coachteam, med många olika erfarenheter som kommer vara oss till gagn. Det känns väldigt kul att välkomna Jörgen Jönsson, en Tre Kronor-legendar, till coachteamet. Jörgen har utöver en imponerande spelarkarriär, med bland annat nio VM-medaljer på CV’t, också tre SM-guld som tränare, säger Anders Lundberg, landslagschef på Svenska Ishockeyförbundet, i pressmeddelandet.

Återförenas med Sam Hallam

Jörgen Jönsson fick sparken från rollen som huvudtränaren i Färjestad i början av januari, och hyrs därmed in från SHL-klubben till detta mästerskap.

För 53-åringen, med hela tolv (!) hockey-VM som spelare, blir detta även en chans att återförenas med Sam Hallam. Båda var nämligen tränare tillsammans i Växjö 2016/17 och 2017/18.

– Jag är väldigt nöjd med den här ledarstaben. Ett stort plus är att många har jobbat med varandra tidigare och har erfarenhet av den här typen av mästerskap. Det genomgående temat är personer som inte räds att jobba hårt och som jag vet lägger ner själ och hjärta i att spelarna ska ha bästa möjliga förutsättningarna att kunna prestera på isen, säger Anders Lundberg.

