Jonas Andersson: Domarnivån matchar inte spelet

När en crosschecking på Lisa Johansson, i mötet med Japan, endast gav två minuter hördes skratt i SVT. Nu riktar experten, Jonas Andersson, ytterligare kritik mot OS:s domare i damturneringen.

– Det här måste, i det här fallet Internationella förbundet, agera på, säger han till hockeysverige.se.

SVT:s expert Jonas Andersson menar att IIHF har ett problem med sina domare under OS. Foto: Ronnie Rönnkvist och Bildbyrån (montage).

Hockeyturneringen på damsidan har hållit hög nivå. Inte minst i A-gruppen, där även Sverige har stundtals visat upp ett mycket fint spel. Men något som inte varit lika imponerande är domarinsatserna. Något som inte minst SVT:s expert, tidigare VM-spelaren, Jonas Andersson påpekat.

– Som jag ser det är det två problem. Ena är att det är en otydlig nivå. Då är jag snäll och skulle egentligen säga att det är en obefintlig nivå, säger Jonas Andersson, som är på plats i Milano, till hockeysverige.se.

– Jag har pratat med domare och varit på domarmöten, men jag förstår inte trots att jag försökt sätta mig in i det. Om jag inte förstår det, vilket ingen annan heller verkar göra, är det svårt att förstå hur spelarna ska förstå vilken nivå det är som gäller.

– Först och främst borde man förtydliga regelverket och tillåta tacklingar precis som det är i SDHL. Att det då också finns en tydlighet och inte tillåta tacklingar nord-syd. Det är ena.

– Andra är att domarinsatserna håller en alldeles för låg nivå och är en för stor spridning. Jag vet att många av bästa domarna inte är här. Sedan har du problemet att vissa dömer herrar.

– Det måste då vara en mardröm för spelarna eftersom dom helt enkelt inte vet vad dom får eller inte får göra.

Du har själv haft fladdriga domare under åren som spelare, hur mycket påverkas man?

– Ganska sällan upplevde jag att det tog jättemycket fokus, men då det är så är uppenbart påverkar det såklart. När du inte riktigt förstår.

– Du kan ha en åsikt om vart domaren lägger nivån, men så länge det är hyfsat jämt och finns konsekvens i det kan du bli frustrerad över vissa domslut, men jag har själv aldrig upplevt som spelare att inte ha någonting att förhålla mig till, vilket jag upplever att det är i den här turneringen.

Lisa Johansson vrider sig i smärtor efter crosscheckingen mot Japan. Foto: Bildbyrån/IMAGN IMAGES via REUTERS/Katie Stratman.

”Anmärkningsvärt att det inte resulterade i matchstraff”

Hur tycker du att Sverige har hanterat den, som du uttrycker det, obefintliga bedömningsnivån?

– Jag tycker att Sverige har hanterat det bra. Speciellt med tanke på hur det såg ut inledningsvis mot Japan, att inte svenska tjejerna tappade fokus utan fortsatte att spela.

– Vad jag kunnat se från min position har det inte sett som dom tappat så mycket fokus av det utan behållit sitt spel.

– Nu har Sverige varit överlägsna och spelförande. Då är det också lite lättare, men jag tycker, som jag sa, att man har hanterat det bra så här långt.

Lisa Johansson fick en ful crosschecking i mötet med Japan, vilket märkligt nog bara gav en tvåa. Trots det fula tilltaget höll sig Sverige till den plan Uffe Lundberg lagt upp inför matchen.



– Jag tycker inte spelarna agerade fel. Att ge sig på någon japansk spelare, man har ingenting för det så man hanterade den situationen rätt och på ett bra sätt.

– Sedan är det anmärkningsvärt att det inte resulterade i ett matchstraff.

Andersson: Domarnivån matchar inte kvalitén på spelet

Vad betyder det för statusen på damhockeyn att det tillåts se ut så här under ett OS, vilket är det största du som damspelare kan få chansen att uppleva?

– Jag tycker att det är ett problem. Om du kollar till en viss del på Kanada, men framför allt USA är det grym produkt.

– Produkten blir väldigt bra när dom spelar eftersom båda lagen kommit så pass långt. När domarinsatserna då blir på den här nivån så matchar det inte spelet på isen, vilket är ett problem.

– Nu börjar produkten bli så pass bra och jag förstår att den är kommersiellt gångbar i PWHL eftersom nivån är så bra att det är intressant att kolla. Att då ha en domarnivå som inte matchar kvalitén på spelet… Det här måste, i det här fallet Internationella förbundet, agera på, avslutar Jonas Andersson innan han och Dusan Umicevic ger sig vidare ut på jakt efter något att äta innan mötet mellan Sverige och Italien på herrsidan.

