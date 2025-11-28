”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Jamiro Reber har utgående kontrakt med HV71.

Då kopplas 19-åringen ihop med en återkomst till Schweiz.

– Jag har inget att säga om det där, säger Reber om ryktena.

Jamiro Reber uppges kunna lämna HV71 för att vända hem till Schweiz. Foto: Carl Sandin/Bildbyrån

JÖNKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

Tre matcher. Tre förluster.

Det är HV71:s facit sedan drygt en vecka tillbaka. 1-6 och 1-2 mot Färjestad och Luleå förra veckan följdes upp av 1-5 hemma mot Örebro under torsdagskvällen. Det blev en jobbig match för HV i går kväll där de stundtals blev utspelade i både andra och tredje perioden mot Örebro.

– Jag tyckte att vi började ganska bra men sedan gjorde de mål på sina chanser men det gjorde inte vi. Det är tufft just nu, framför allt för fansen. Vi vill ge tillbaka till dem för de är alltid här och stöttar. Men vi lyckades inte och det suger, säger centern Jamiro Reber.

I slutet av matchen tröttnade HV-publiken och hemmalaget blev utbuade i Husqvarna Garden.

Hur känner man som spelare när det blir så?

– I den situationen vill man bara försöka fokusera på att göra alla de lilla grejerna rätt. Men vi lyckades inte med det heller och då förstår jag om supportrarna blir arga. I slutändan vill alla vinna och det är tråkigt att vi inte kan göra det nu.

Nya kedjan: ”Spelade bra ihop”

Jamiro Reber var involverad i väldigt mycket för HV71 under torsdagskvällen. Han stod för en av sina bästa matcher för säsongen och både skapade lägen åt lagkamraterna samt hade egna chanser att göra mål. Men en storspelande Jhonas Enroth i Örebro-målet stod i vägen för det mesta.

Vad säger du om din insats?

– Jag tyckte att jag gjorde en bra match. Jag önskar bara att puckarna hade gått in, men det studsar inte med mig just nu. Det viktigaste är dock laget och det suger att vi inte fick med oss poäng, säger Reber och fortsätter:

– Det är tufft när pucken inte vill in men det är något som man bara får hantera. När jag fick friläget och inte gjorde mål är det klart att det sitter kvar i huvudet i någon minut eller två. Men sedan fokuserar man bara på nästa byte igen.

Det har varit en tung höst för Jamiro Reber i HV71. Foto: Carl Sandin/Bildbyrån

Till matchen mot Örebro fick Jamiro Reber en ny omgivning. Han klev in som center i HV:s andrakedja mellan Jonathan Ang och Justin Kloos. Trion stod för mycket av HV:s offensiv under mötet under torsdagskvällen.

Hur tycker du att det funkade för er i nya kedjan?

– Vi började träna tillsammans bara den här veckan och med tanke på det tycker jag att vi spelade bra. Vi skapade en hel del chanser och var bara inne på ett mål bakåt, som kom direkt från en tekning. Så det var en okej match från oss.

Tuffa säsongen i HV71: ”Har varit annorlunda i år”

Förra säsongen kom Jamiro Reber in som en frisk fläkt när han som 18-åring tog en ordinarie plats i HV71. Han stod för åtta mål och 15 poäng på 47 matcher i grundserien och följde upp det med fyra poäng på sex matcher i kvalet.

Den här säsongen har Reber däremot inte fått samma flyt i spelet. Efter 19 matcher står han enbart noterad för 3+0 samt har –10, vilket gör han är i botten av plus/minus-ligan i SHL.

Det har inte gått som du har velat den här säsongen, hur ser du på det?

– Det är klart att det har varit annorlunda i år. Jag har högre förväntningar på mig. Just nu vill pucken inte gå in men jag vill bara fortsätta jobba och bli bättre varje dag. Om jag jobbar hårt kommer det att lossna till slut. Det är inget som jag är orolig över. Jag vill bara fokusera på att göra rätt saker, sådant som vi har pratat om, ute på isen.

Jamiro Reber uppges vara klar för en flytt hem till Schweiz. Foto: Pär Olert/Bildbyrån

Jamiro Reber uppges vända hem till Schweiz

Jamiro Reber skrev på ett tvåårskontrakt med HV71 2024 och det avtalet löper ut efter årets säsong. Tidigare har centern kopplats ihop med en återkomst till Schweiz, där flera klubbar ska ha jagat 19-åringen.

Tidigare i veckan kom sedan uppgifter från Expressen om att Reber ska vara överens med Fribourg-Gottéron, klubben där Roger Rönnberg är huvudtränare. Nu svarar Jamiro Reber på uppgifterna om att han ska vända hem till Schweiz.

– Jag är här just nu och det är det som jag fokuserar på. Jag har inget att säga om det där, jag uppskattar om ni kan ha förståelse för det.

Har du som mål att återvända hem och spela i toppligan i Schweiz?

– Ja, en dag skulle det nog kunna vara kul att spela där men mitt stora mål är fortfarande att spela i NHL. Men som sagt har jag inga kommentarer till det. Jag fokuserar bara på nuet i HV, vad som händer i framtiden får vi se, avslutar Jamiro Reber.

