”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Jamiro Reber har sedan tidigare kopplats samman med en flytt hem till Schweiz efter säsongen.

Nu rapporterar Expressen att HV71-talangen värvas av Roger Rönnbergs klubb Fribourg-Gotttéron.

Roger Rönnberg och Jamiro Reber.

Foto: Alamy & Bildbyrån

I slutet av oktober rapporterade La Liberté att flera klubbar i Schweiz var intresserade av HV71:s 19-årige talang Jamiro Reber inför nästa säsong.

Bern och Fribourg-Gottéron nämndes bland klubbarna som aviserat intresse – och nu rapporterar Expressen att dragkampen om Reber är över. Enligt tidningen ska Fribourg-Gottéron, som tränas av Roger Rönnberg, vara överens med 19-åringen inför nästa säsong.

Uppges få stort lönelyft

Enligt Expressen ska Reber samtidigt få ett stort ekonomiskt lyft i sitt nya kontrakt, då klubbarna i Schweiz värdesätter de inhemska spelarna högt eftersom de inte upptar någon av de värdefulla importplatserna. Hur stort Rebers kontrakt med Fribourg är framgår inte, men i HV71 tjänar han den här säsongen 30 000 kronor eller mindre, enligt tidningens tidigare publicerade lönelista i SHL.

Forwarden, som är född 2006, producerade 15 poäng på 47 matcher för HV71 förra säsongen, men har denna säsong haft det tyngre med poängproduktionen. Efter 18 spelade matcher står Reber noterad för tre poäng (3+0).

I Fribourg-Gottéron återfinns, förutom Roger Rönnberg, de svenska spelarna Patrik Nemeth, Jacob de la Rose, Marcus Sörensen och Lucas Wallmark.

Source: Jamiro Reber @ Elite Prospects