Jamiro Reber har utgående kontrakt med HV71.

Enligt La Liberté jagas 19-åringen nu av flera klubbar i Schweiz.

Jamiro Reber lockar till sig intresse hemifrån Schweiz. Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån

I fjol gjorde Jamiro Reber succé i SHL med HV71. Hans åtta mål och 15 poäng på 47 matcher var näst bäst av alla U19-spelare i SHL. Reber följde sedan upp det med 2+2 på de sex kvalmatcherna mot MoDo. Den här säsongen har Reber däremot inte fått samma roll i HV:s lag och det har således endast blivit 2+0 på 13 matcher så här långt.

Samtidigt har 19-åringen ett utgående kontrakt med HV71 och hans framtid i Jönköpingsklubben är alltjämt oviss.

Storklubbar i Schweiz jagar Jamiro Reber

Nu kommer då schweiziska La Liberté med uppgifter om att Reber jagas av ett stort antal klubbar hemma i Schweiz, bland annat Roger Rönnbergs Fribourg-Gottéron samt storklubben SC Bern. Rebers agent Daniel Giger uppger också för tidningen att ”alla i Schweiz är galna i honom”.

Jamiro Reber är attraktiv för den schweiziska marknaden eftersom han är född i Schweiz. För NL-klubbarna är det väldigt lockande att kunna ha högproducerande schweizare eftersom att de inte tar upp några importplatser. Schweiziska toppspelare värderas därför väldigt högt av lagen i National League och de är villiga att betala bra pengar för lokala spelare, exempelvis skrev Frölundabacken Dominik Egli nyligen på ett stort sexårskontrakt med HC Davos som börjar gälla från och med nästa säsong.

19-årige Reber är fostrad i Langnaus juniorverksamhet men lämnade för spel i HV71:s juniororganisation 2023. Han är just nu inne på sin tredje säsong i HV och har sammanlagt gjort 17 poäng på 60 matcher i SHL.

Source: Jamiro Reber @ Elite Prospects