Gynge om tränarlösningen: ”Inte något konstigt”

Efter en lång väntan blev Richard Gynge det nya ansiktet i AIK inför 2025/26.

Nu ger den tidigare stjärnforwarden sin syn på Fredrik Hallberg-lösningen – och förutsättningarna inför säsongen.

– Det är just det som gäller om man vill bli framgångsrik över tid, säger Gynge till hockeysverige.se.

Roger Melin, Fredrik Hallberg och Richard Gynge. Foto: Bildbyrån (montage).

När Richard Gynge lämnade AIK för ett drygt år sedan stod klubben inför ett vägskäl.



Anton Blomqvist hade gjort sin sista match på bänken och Markus Åkerblom blev (sportchef) Niklas Perssons val som ersättare på huvudtränarposten. Det som följde var en säsong med djupa dalar och höga berg där tränarprofilen Roger Melin till slut tog sig an ett sista uppdrag för att rädda laget.



Nu är Gynge tillbaka i klubben, men inte som spelare, utan som ”Team Consultant”.



– Ja, det var speciellt (gångna säsongen). Det gick väldigt tungt i början och sen vände det totalt. Det var jättekul att följa andra halvan av säsongen och se hur duktiga de var och hur bra hockey de spelade. Det var väldigt kul att se, säger den nu 38-årige profilen när hockeysverige.se når honom inför semestern.



Hur nära var det att du plockade upp mobilen för att hoppa in igen?

– Nej, för mig var det inte alls nära. Jag är jätteglad att det gick så bra för dem när jag hade slutat. I början var det lite skönt att man inte var med för att det gick så dåligt, och sen var det skönt att man inte var med för att de var så bra, även om det låter konstigt.

– Under andra halvan såg man att de verkligen klarade sig bra. De sakerna som jag hade försökt trycka på och som jag hade försökt bidra med som både spelare och människa, i min roll som kapten, det tog de till sig det och gjorde det otroligt bra.



Även om Gynge inte hunnit träffa gruppen så mycket inför 2025/26-säsongen än, menar han att avslutningen på säsongen, som medförde spel i den allsvenska finalen mot Djurgården, kan lyfta laget även framöver.



– Självklart måste det vara jätteroligt och jag hoppas och tror att det verkligen har gett en mersmak för spelarna att vara en del av ett framgångsrikt lag och en del av en framgångsrik grupp. Jag brukar tänka på mig själv som exempel. Jag ville ju vinna SM-guld mer efter jag hade gjort det första gången. Då visste man hur extremt stort det var och vilken enorm stolthet det var att få vara en del av ett lag och en grupp som gör en sån där resa, som en lång säsong faktiskt är. Även när man vinner och lyckas nå längst fram så är det aldrig en spikrak bana, och så där i efterhand känner man att det egentligen är själva resan som är målet, säger den tidigare Växjö- och AIK-forwarden.

Hyllar nye huvudtränaren: ”Verkligen välförtjänt”

Vad blir då förändringarna i AIK som ska ta laget ett steg längre, upp till SHL?



Till att börja med valde man, efter en lång tids väntan från supportrarna, att inte presentera ett nytt namn till posten som huvudtränare. Roger Melins ersättare blir istället hans assisterande från den gångna säsongen, Fredrik Hallberg, medan även Niklas Andersson och Alexander Hamberg finns kvar.



Det enda nya ansiktet, utöver Mattias Persson Ulvegård (presenterad under onsdagen) blir därmed Richard Gynge.



– Det känns ganska naturligt. Det händer titt som tätt, så det ser jag inte som något konstigt, säger Gynge om att Hallberg befordras, och fortsätter:

– Jag tycker det är jättekul att ”Freddan” får det här förtroendet. Det är verkligen välförtjänt. Han har varit med länge och har stor erfarenhet av branschen. Sen skötte han väldigt mycket redan förra året när Roger Melin kom in. Det ska bli jättekul att följa hans resa och få stötta honom till 110 procent, och hjälpa honom att få ut det mesta av sin kapacitet.

AIK:s assisterande tränare under 2024/25: Fredrik Hallberg och Niklas Andersson. Foto: Bildbyrån/Aron Broman.

Gynge berättar även att han, i sin roll, kommer att både hjälpa laget på träning, men även utanför isen genom att stötta Lasse Johansson (nye sportchefen) i lagbygget.



– Jag kommer inte vara en riktig tränare så att säga. ”Team Advisor” är en fin titel, men egentligen blir jag mer ett bollplank och en resurs. För spelare, för tränare och även för Lasse Johansson (nye sportchefen) också. Jag kommer att hjälpa alla efter bästa förmåga, där de kommer behöva hjälp, förklarar nu Gynge.



Det låter mer som att du kommer hjälpa till på träning än att stå i båset under match?

– Vi kommer sätta rollerna mer precist vart efter, men du är något på spåret där. Jag kommer antagligen inte vara med i båset i första hand.

”Det finns mycket potential i laget”

Kanadensarna Gerry Fitzgerald, Jordy Bellerive och Macoy Erkamps är några av spelarna som lämnat efter 2024/25-säsongen, men även några nya spelare har anslutit som en del av Lasse Johanssons första lagbygge. William Pethrus, Christopher Bengtsson, Ludwig Blomstrand och Jack York finns med på den listan, samtidigt som nyckelspelare och juniorer förlängt.



– Det finns mycket potential i laget, säger Gynge när han får prata om 2025/26-upplagan av AIK.

– Vi har väldigt många spelare som jag vill ska ta nästa steg i sin karriär, och utvecklas. Sen tycker jag att den största styrkan de hade förra året var lagmoralen. Att man jobbar som en enhet, som en maskin. Det är någonting som vi verkligen vill bygga vidare på. Den erfarenhet jag har från de bra lag jag har spelat i är att det är just det som gäller om man vill bli framgångsrik över tid, fortsätter han.



Hur blir det för dig att nu coacha spelare som du själv varit lagkamrat med tidigare?

– Ja, det vet vi inte. Det vet inte jag och det vet inte spelarna. Det är en del tidigare spelare som har gjort en sådan resa, men jag vet inte det. Jag kan inte tänka mig att det skulle vara något annat än positivt, säger Gynge, som även lyfter fram inspirationen och erfarenheten han fick från sitt sista år som spelare, då Anton Blomqvist var huvudtränare.

– Anton Blomqvist, som nu är i HV71, var extremt inbjudande till mig under mitt sista år, när jag var lagkapten. Jag fick verkligen se hur han jobbade på nära håll och han bollade mycket frågor med mig. Självklart var det alltid hans ord som gällde i slutändan, men han lät mig verkligen få en inblick i hur det fungerar att vara coach. Det var även något som väckte lite lust och funderingar på hur det är att vara tränare.



