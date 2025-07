AIK värvar tränare – från division 4

AIK valde inte att plocka in en ny huvudtränare utifrån.

Nu breddar man istället staben med Mattias Persson Ulvegård – från Brinkens IF.

– Efter över 20 år i stockholmshockeyn är jag nu redo för nästa steg, säger 36-åringen.

Lasse Johansson och Mattias Persson Ulvegård. Foto: Bildbyrån och X (AIK hockey).

Fredrik Hallberg, Niklas Andersson, Richard Gynge och Alexander Hamberg får sällskap i AIK:s tränarstab inför 2025/26.



Efter att hockeyallsvenkan-klubben tidigare meddelat att den förstnämnde befordrats, från assisterande tränare till huvudtränare, meddelar stockholmsklubben nu att men breddar med ytterligare en assisterande tränare. Detta blir 36-årige Mattias Persson Ulvegård, senast i Brinkens IF i division 4.



– Jag tycker att det är viktigt att vi har en bredd i ledarstaben och därför har vi sökt efter en organisation för att kunna bygga både mot lag och individ, där tycker vi att han passar in bra i den helheten vi varit på jakt efter. Mattias är en jättebra människa som kommer att komma lätt in i gruppen här framöver, säger sportchefen Lasse Johansson på lagets sajt.

Har jobbat som individuell coach

Persson Ulvegård har tidigare jobbat med AIK:s juniorer, men är sedan 2018 en profil med erfarenhet av många olika roller. Delvis som sportchef och tränare i Brinkens IF, men även som individuell coach på hög nivå.



Nu är han tillbaka i AIK för att just jobba med våde lag och individ, skriver klubben.



– Jag kommer till AIK med tydligt fokus, att utveckla spelare och driva prestation. Efter över 20 år i stockholmshockeyn, varav åtta som sportchef i Brinkens IF är jag nu redo för nästa steg. Under mina senaste tio år har jag haft förmånen att jobba nära flera proffs, spelare som vet vad som krävs och som söker det där lilla extra i detaljer, teknik och långsiktighet. AIK är på väg någonstans, det märktes tydligt under fjolåret och det är en miljö som ställer krav och en klubb där man inte nöjer sig och det passar mig. Att få kliva in i Lasse Johanssons team, med hans träffsäkerhet i att bygga väl fungerande organisationer, är en möjlighet jag tar på största allvar. Jag ser framemot att utveckla och driva det här laget uppåt tillsammans med Fredrik Hallberg och övriga ledarstaben, säger Persson Ulvegård själv.