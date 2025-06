”Jag vill testa min väg in i hockeyvärlden”

För ett drygt år sedan meddelade Richard Gynge att spelarkarriären var över.

Skridskorna hamnade på hyllan och profilen började plugga, men hockeysuget kom tillbaka.

Nu berättar 38-åringen om den nya rollen i AIK, och vad den betyder för framtidsplanerna.

Så blir rollen i AIK: ”Där jag var som bäst som spelare”

Inspirationen från Anton Blomqvist: ”Det väckte lite lust”

Hyllar nye sportchefen: ”Under mina år i SHL var det ett lag som stack ut”

Svaret om framtiden: ”Det kanske slutar med att jag…”

Richard Gynge, Anton Blomqvist, Lasse Johansson och Stefan ”Myran” Gustavson. Foto: Bildbyrån (montage).

23 maj 2024 kom beskedet från Richard Gynge.



– Jag har vänt och vridit på alla parametrar de senaste veckorna men slutsatsen har hela tiden blivit att jag inte har drivet, kvalitén eller passionen att fortsätta som spelare i AIK.



Karriären var över och nästa kapitel i stockholmklubben skulle skrivas utan kaptenen. Detta trots ett rykande färskt personbästa med 22 mål och 31 assist i Hockeyallsvenskan. Åtminstone var det vad man då trodde.



När hockeysverige.se nu når den 38-årige SM-guldvinnande forwarden är han nyligen presenterad i en ny roll i AIK.



– Det har varit mycket tid med familjen, framförallt. Sen har jag pluggat lite ekonomi och business management i höstas. Efter det, ungefär vid årsskiftet, började jag jobba lite med individuell träning med inriktning på målskyttedelen, börjar Gynge berätta om första året efter spelarkarriären.

– Hockeysuget kom ganska fort. Inte för att spela, utan mer att vara en del av hockeyvärlden. Jag känner att jag har väldigt mycket erfarenhet och kunskap som jag gärna vill dela med mig av.



Den nya rollen blir ”Team Advisor”, och påbörjas inför 2025/26-säsongen, intill Fredrik Hallberg, Niklas Andersson och Alexander Hamberg.



– Jag kommer inte vara en riktig tränare så att säga. ”Team Advisor” är en fin titel, men egentligen blir jag mer ett bollplank och en resurs. För spelare, för tränare och även för Lasse Johansson (nye sportchefen) också. Jag kommer att hjälpa alla efter bästa förmåga, där de kommer behöva hjälp, förklarar nu Gynge.



Det låter mer som att du kommer hjälpa till på träning än att stå i båset under match?

– Vi kommer sätta rollerna mer precist vart efter, men du är något på spåret där. Jag kommer antagligen inte vara med i båset i första hand, säger Gynge och fortsätter kring vad han troligen kommer kunna hjälpa med.



Gynge berättar att han även hjälper Lasse en del i lagbygget till nästa säsong, men att hans främsta kunskaper finns på isen, i de offensiva spelet.



– Om du ser på mig som spelare så var mina stora styrkor i det offensiva spelet, powerplay, tekningsvarianter, offensiva rörelsemönster. Det var ju där jag var som bäst som spelare, förklarar han.



Inspirationen från Blomqvist: ”Det väckte lite lust”

Hur hamnade vi då här?



Gynge förklarar att de som till en början fick ta del av hans erfarenhet och kunskap, när hockeysuget kom tillbaka, var AIK-juniorer, Växjö-ungdomar, med fler, men att studiebesöken samtidigt gav honom värdefulla insikter. Tanken på ett hockeyjobb även utanför isen hade nämligen väckts redan under 2023/24, och ute i klubbarna undersöktes detta vidare.



– Jag blev inbjuden till lite ungdomsläger och sådär, men hälsade även på några av de tränarna jag har jobbat med tidigare. Jag var nere i Jönköping och hälsade på Anton Blomqvist och Fredrik Stillman, och sen var jag naturligtvis hos AIK med Roger Melin och grabbarna.

– Jag tyckte det var roligt, men jag ville också känna efter ordentligt om det var något jag ville hålla på med, och även om det var något jag trodde jag skulle klara av. Jag har stor respekt för att det inte är samma sak att vara en bra hockeyspelare som att kunna lära ut och vara en bra tränare.



Just Anton Blomqvist spelade även en nyckelroll i det hela.



– Anton Blomqvist, som nu är i HV71, var extremt inbjudande till mig under mitt sista år, när jag var lagkapten. Jag fick verkligen se hur han jobbade på nära håll och han bollade mycket frågor med mig. Självklart var det alltid hans ord som gällde i slutändan, men han lät mig verkligen få en inblick i hur det fungerar att vara coach. Det var även något som väckte lite lust och funderingar på hur det är att vara tränare.



Har ni haft kontakt kontinuerligt även efter det året?

– Ja men absolut. Jag och ”Blomman” har jättefin kontakt efter mina två år med honom i AIK. Det är jättekul att se vilken snabb karriär han har fått, till att vara huvudtränare i SHL i så ung ålder. Jag var väldigt glad för hans skull när HV lyckades hålla sig kvar efter en väldigt kämpig säsong nu.

Richard Gynge i AIK under sista året som spelare. Foto: Bildbyrån/Tobias Sterner.

En inkörsport? ”Vill testa min väg in i hockeyvärlden”

Men Blomqvist och inspirationen han gett är inte den enda nyckelfaktorn i Gynges beslut. Den tidigare AIK- och Växjö-spelaren berättar nämligen att intåget av Lasse Johansson var en viktig del när denna lösning närmade sig verklighet.



– För det första så brinner jag väldigt mycket för AIK, men sen var det också när Lasse Johansson kom in, börjar Gynge berätta om anledningarna till att han nu är tillbaka i AIK.

– Under alla mina år i SHL så var det ett lag som stack ut, och som alltid var bra, sammansvetsat och tuffa att möta. Det var Skellefteå, vilket var Lasses bygge i mångt och mycket. När han skulle jobba i AIK så såg jag ju en stor möjlighet att få ta lärdom av och följa honom på nära håll. Det ser jag som något otroligt roligt att få göra.



Hur tidigt togs kontakten? Var det direkt när han klev in?

– Nej, vi hördes ganska tidigt, i mars någon gång, men då var det mer att han ville veta lite mer om klubben och vad jag trodde skulle vara vägen framåt. Han kommer med extremt mycket erfarenhet och kunskap, men det är ändå en ny förening.

– Sen hörde han av sig ett par veckor efter säsongen och vi både kände att vi verkligen klickar. Vi tänker hockey, lagbygge, och de delarna på samma sätt. Efter det hade jag kontakt med (Stefan) ”Myran” Gustavson, som jag tycker är en väldigt intressant person. Vad han tror och har för vision för AIK stämmer väldigt bra med mina tankar och visioner om klubben, så det har också varit en bidragande faktor. Att få vara runt omkring de här namnen kommer vara otroligt lärorikt för mig.



Kan du se dig själv i framtiden i någon av de roller som Hallberg (nye huvudtränaren), ”Myran” eller Lasse har?

– Ja, det tredje skälet till att jag hoppar på det här är att jag vill testa min väg in i hockeyvärlden. Vad finns det för behov av mina kunskaper, och vad kan jag? Vad passar mig? Vad tycker jag är kul? Var behövs jag i framtiden? Jag har ju ingen erfarenhet alls.

– Jag kan extremt mycket hockey och har varit i proffsomklädningsrum i 20 år, men vad som händer på andra sidan väggen vet man inte mycket om. Det ska bli jättekul att se. Det kanske slutar med att jag gör något helt annat än hockey efter det här, men man vet aldrig. Vi får se vart det leder helt enkelt.

Kritiken: ”För mycket hockeyspelare inom hockeyn”

Gynge menar att det inte är något av dessa tre roller (tränare, klubbdirektör, sportchef) som han i nuläget lutar ut, men att han samtidigt inspireras en del av den resa ”Myran” gjort efter sin tid som spelare. Något som kanske talar för en framtid även utanför hockeyn?



– Jag brukar säga att det är för mycket hockeyspelare inom hockeyn. Det är lite skämsamt, men jag tror samtidigt att du har mycket mer nytta av arbetslivserfarenhet än av ishockeyspelande, i en roll som VD. Nu känns det som att det börjar bli bättre, men många av de positionerna hålls idag av före detta hockeyspelare. Det är väldigt stor skillnad på att driva ett stort mångmiljonföretag, som alla hockeyklubbar i SHL och Hockeyallsvenskan faktiskt är, kontra att spela hockey.

– Där tror jag att vi måste få in fler från näringslivet i hockeyn. Det tycker jag är väldigt häftigt med ”Myrans” resa, att han har försvunnit från hockeyn, kört arbetslivet/näringslivet, och sen kommer tillbaka med all den erfarenhet som han har lagt på efter en väldigt framgångsrik hockeykarriär. Han har verkligen fått båda delarna. För mig att få jobba med en sån kille på nära håll är väldigt lockande.



