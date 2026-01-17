Sverige jagar JVM-final: ”Vi är revanschsugna från förra året”

2023 vann Sverige med 2-1. 2025 vann USA med 2-1.

I kväll möts Sverige och USA återigen i en JVM-semifinal för att slåss om en plats i finalen.

— Det är nervöst såklart, men även väldigt taggat, säger lagkaptenen Ebba Westerlind till hockeysverige.se.

Ebba Westerlind vill ha revansch mot USA. Foto: Bildbyrån

Med nedsläpp 21.00 möter Sverige USA i U18-VM semifinal. På andra sidan möts Kanada och Tjeckien. Svenskorna har också gjort en imponerande turnering och i kvartsfinalen vann man över Slovakien med 7-2.

— Jag tycker att vi över lag gjorde en väldigt bra match mot Slovakien. Första perioden kanske inte var jättestark, men vi kom verkligen ihop som ett lag till andra och tredje perioden. Vi spelade som vi kommit överens om och gjorde det riktigt bra, berättar U18-landslagets lagkapten, Frölundas Ebba Westerlind, för hockeysverige.se.

Vad upplever du är stora skillnaden med att möta Slovakien jämfört med exempelvis Kanada?

— Farten till 100 procent. Allt går mycket snabbare när man möter Kanada. Alla deras spelare är princip förstalines material.

— Kanada spelar på snabbabeslut, start, stopp och allt sådant samtidigt som dom åker skridskor hela tiden.

Ebba Westerlind: ”Jätteglad och stolt att vara kapten”

Du var inne på det själv att ni kom ihop som grupp i andra och tredje perioden mot Slovakien, vad är styrkan i gruppen som du ser det?

— Jag skulle säga att den här gruppen är väldigt speciell. Om jag jämför med tidigare turneringarna så har vi en gruppsammanhållning som är sjukt bra.

— Alla tjejer har jättekul tillsammans och kommit ihop som nästan en liten familj den här en och en halv vecka. Det här märks också på isen och vi spelar för varandra.

Vad betyder det på isen att ha den här stämningen vid sidan av?

— Det är jätteviktigt. Man känner av det, att man har den här tilliten till varandra. Det är otroligt skönt. Speciellt när man går in i tuffa matcherna på slutet.

Ebba Westerlind är lagkapten för det svenska JVM-laget i Kanada. Foto: Robert Pettersson / Svenska ishockeyförbundet

Du har ett C på bröstet, hur ser du på din roll i det här laget?

— Såklart är det en stor ära. Jag har inte varit kapten innan så jag är jätteglad och stolt. Jag försöker bara leda laget så gott jag kan med mitt spel och personlighet.

Vill tillåta tacklingar i U18-VM

Ebba Westerlind har så här långt svarat för ett mål och totalt tre poäng på fyra matcher från sin backposition.

— Min turnering har varit stabil. Jag tycker att jag har gjort många bra saker ute på isen. Klart att jag kan bli bättre lite här och där hela tiden.

Har du nytta av att spelat två säsonger i SDHL, alltså på seniornivå?

— Ja, det tycker jag. Jag tycker att jag blivit mognare i mitt spel över lag. Att jag tar smartare beslut, värderar och allt det där.

Fysiskt?

— Ja, det också. I SDHL möter jag verkligen spelare som är ganska många år äldre, starkare och så vidare. Dessutom tacklingarna, där tycker jag också att jag utvecklats.

Ebba Westerlind spelar till vardags i Frölunda HC. Foto: Magnus Andersson/Bildbyrån

Vill du se att man tillåter tacklingar även i U18-VM och på internationell nivå?

— Ja, jag tycker ändå det. Jag spelade med killar då jag var yngre och har alltid tyckt om att spela med tacklingar. På så vis har det alltid varit naturligt i mitt spel.

Ställs igen mot USA i JVM-semifinal

Nu väntar alltså USA i semifinal. Ett USA som slog Ungerns med 9-0 i sin kvartsfinal och tidigare i turneringen Finland med 14-0.

— Det är nervöst såklart, men även väldigt taggat. Det känns som ett taggat gäng här nu. Speciellt om vi kollar på Kanada-matchen. Där gjorde vi en extremt bra förstaperiod när vi tog ledningen med 1-0 och visade att vi verkligen är att räkna med.

— Klart man kan kolla resultatet också (2-9), men jag tycker att vi gjorde en riktigt bra match och gav aldrig upp.

— Dessutom är vi lite revanschsugna från förra året. Vi mötte USA i semi där också och förlorade med 2-1.

Vad vet du om det lag USA har på plats i år?

— Vi har kollat lite på deras matcher och dom har extremt skickliga spelare. Speciellt deras forwards som är påhittiga och väldigt effektiva när det kommer till mål.

Vad talar för att Sverige vinner över USA?

— Så länge vi gör det vi ska, har snackat om och håller oss till vår game plan så tror jag absolut att vi kan vinna över USA.

Source: Ebba Westerlind @ Elite Prospects