Sverige till JVM-semifinal – efter 15-åringens show

Tilia Lindgren, 15, visade vägen för Sverige i U18-VM – som är klart för semifinal.

I kvartsfinalen mot Slovakien gjorde Björklöven-talangen fyra poäng i segern.

– Hon har blicken uppe och har gjort en jättefin match, säger Maria Rooth om Tilia Lindgren i SVT.

Tilia Lindgren stod för fyra poäng i segern mot Slovakien. Foto: Montage av skärmdumpar från SVT.

Svenska hockeyåret på juniorsidan har fått en lysande start. Herrarnas Juniorkronor vann som bekant guld i Minnesota och nu kan damernas motsvarighet i JVM göra detsamma. Man är åtminstone på god väg att ge sig själva chansen.

För på torsdagen blev man klart för JVM-semifinal, efter seger mot Slovakien. Det var inte minst efter stor hjälp från Tilia Lindgren. Björklöven-forwarden, bara 15 år gammal, låg bakom fyra mål i segern. Bara under en period spelade hon fram Svea Nordqvist till 2–0, innan hon själv satte trean. Bara minuten senare spelade hon fram Moa Stridh i powerplay, och Slovakien såg ut som ett slaget lag.

Efter två spelade perioder fick Lindgren frågan om hon trodde att föräldrarna uppe på läktarna var nervösa.

– Ja, det tror jag, säger hon och skrattar i SVT.

Lindgren gjorde mål – igen

Innan dess hade Nellie Norén brutit dödläget i matchen efter 18 minuter av den första perioden.

Slovakiens stortalang Nela Lopusanova reducerade till 1–4, men man höll inte liv i matchen i den tredje perioden.

I stället höll Sverige ett fast grepp om matchen, och utökade genom Tilde Grillfors. Slovakien reducerade på nytt. Men vem, om inte Tilia Lindgren, skulle göra 6–2.

– Hon är matchens lirare, konstaterar Chris Härenstam i SVT.

– Hon har varit jätteduktig, har synts mer och tagit mer initiativ, hon har blicken uppe och har gjort en jättefin match, säger experten Maria Rooth om Tilia Lindgrens insats.

Tilia Lindgren är född 2010, och är därmed underårig i truppen. Med det gör det prestationen ännu mer imponerande. Inez Nygren satte 7–2 i öppen bur med bara sekunder kvar.

Matchen slutade därmed 7–2 till Sverige och skottstatistiken i den dominanta segern skrevs till 47-15. I semifinalen väntar USA, förutsatt att inte Ungern storskräller.