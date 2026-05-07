Tyler Vesel hade andra alternativ i Hockeyallsvenskan och en möjlighet till sign off-bonus. Men när AIK presenterade sina planer blev valet enkelt. Nu berättar den 32-årige amerikanen om samtalen som avgjorde beslutet – och hur han vill göra ”Gnaget” till vinnare.

Tyler Vesel berättar om samtalet bakom flytten till AIK och Stockholm. Foto: Bildbyrån (montage).

Även om Robin Kovács – ännu – inte gjort klart med en återkomst har AIK seglat upp som mångas favoriter inför den Hockeyallsvenska säsongen 2026/27. Och med de högprofilerade värvningarna man gjort hittills är det inte heller någon överraskning. Eller vad sägs som att en av seriens främsta centrar nu är tillbaka i Tyler Vesel?

Hockeysverige.se fick tag på den 32-årige amerikanen, som enligt Expressen, varit jagad av flera toppklubbar i andraligan.

– Jag har haft koll på Hockeyallsvenskan de senaste åren, och vet vilka spelare de har. När jag hörde från Lars Johansson (sportchef), över telefon, så kändes det bara som att de verkligen var inställda på att bygga ett bra lag. Att de vill göra förändringar lite mer till… jag vill inte gå in på det för mycket… men det skapade definitivt intresse. Sen hade vi några fler bra samtal och det känns bara som att det kommer att bli ett grymt lag. De var så nära för två år sedan, och hade ett bra lag förra året också. Men jag tror att de är redo att ta nästa steg. Det var något som jag vill vara en del av, förklarar han kring sitt beslut.

Tyler Vesel, som kliver in på sin åttonde säsong i svensk hockey, har redan varit med och spelat upp både HV71 och Brynäs i SHL. Båda gånger som en spetsvärvning inför det framgångsrika året. Nu menar han att han får samma känsla utifrån det AIK lockat med.

– Ja, känslan är väldigt lik den jag hade då. Väldigt lik den känsla jag haft inför båda resor jag varit en del av. Jag vill bara ta med min erfarenhet in i laget, bara göra det jag kan för att passa in, och ta det där nästa klivet med laget, säger han om laget som fått in Viktor Tuurala som ny coach.

Väljer bort sign off-bonus: ”Rätt beslut just nu”

Hur kommer det sig då att en uppskattad SHL-spelare som Vesel kliver ner i Hockeyallsvenskan igen?

Den Duluth-födde amerikanen förklarar att han velat stanna i Brynäs, men att detta nu blev bäst utifrån situationen. Att lämna Sverige var ett alternativ, och skulle även ge ett ekonomiskt tillskott, men familjen och en flytt till Stockholm gick före.

– Ja, jag funderade kring att flytta från Sverige. Vi var inte helt säkra på vilka alternativ vi skulle ha, och jag har en sign off-bonus från tidigare lag som jag kan få om jag flyttar. Jag försökte bara fundera kring allt det där, men kom fram till att vi inte behöver flytta nu. Vi vill vara närmare min frus familj, och det skadar såklart inte att bo i Stockholm. Det är en fantastisk stad, och en fantastisk sportstad. Det är definitivt rätt beslut just nu, säger han.

Oskar Lindblom och Tyler Vesel tar bilder med Brynäs-fans. Foto: Bildbyrån/Kenta Jönsson.

Agent Pooley i farten: ”Hjälpte mig med mitt beslut”

En den av beslutet har också AIK:s poängkung Scott Pooley att göra med.

– Jag hörde av mig till Scott bara för att ställa några frågor. Det är alltid viktigt att få en bra känsla för klubben innan man tar några beslut. Han hade bra saker att säga, och jag tror att det hjälpte mig med mitt beslut. Han var en som jag kunde prata med, säger Vesel.

Era resor är rätt lika också, med spel på college, i AHL, och vidare till Sverige genom Björklöven?

– Ja, vi är samma ålder också. Jag har spelat med hans bror faktiskt, när jag var 17 tror jag, i USHL. Det är ett kul sammanträffande att vi ska bli lagkamrater nu. Jag är väldigt nöjd med det.

Mötte du honom någon gång när ni båda spelade collegehockey?

– Nej, inte på college, men när han var i Björklöven så spelade vi mot varandra tror jag.

”Jag vill komma tillbaka till att känna mig viktig”

Nästa del av beslutet har att göra med den roll Tyler Vesel haft i SHL, kontra Hockeyallsvenskan. Trots att han var bland lagets bästa poängspelare säsongen Brynäs gick upp, både i grundserie och slutspel, har han nämligen snittat 12:14 per match 2024/25 och 12:51 under 2025/26.

– Med den framgång jag haft tidigare, att komma tillbaka till den känslan, börjar Vesel förklara om varför han kliver ner i Hockeyallsvenskan.

– Jag har haft en annan roll de senaste två åren. Jag har varit nöjd med det, och jag har gjort allt jag kan för att hjälpa laget. Jag tror att det syntes varje kväll, att jag var redo att göra vad det än var för laget. Men jag vill bara komma tillbaka till att känna mig bra och viktig. Jag vill inte säga att jag kommer att inleda i en första kedja. Men att kunna spela mycket mer, att få en bra känsla och förhoppningsvis nå framgång med ett bra lag… Det är vad jag vill.

Tyler Vesel mot AIK 2023. Foto: Bildbyrån/Jesper Zerman.

Skillnaden har också synts i poängkolumnen där han gått från 48 till 20 och till sist tio. Det sistnämnda under den gångna säsongen. Samtidigt menar Vesel att tiden i de rollen kommer att hjälpa honom när han nu kliver in i AIK.

– Jag har alltid varit den typen av spelare. Jag har alltid mått bra av att bidra både offensivt och defensivt. Att jag tagit den mer defensiva rollen i SHL, tror jag, kommer att göra mig gott när jag kommer tillbaka nu. Bara att veta från de två senaste åren, att jag gjort det rätt bra i den rollen, men också att hitta den offensiva delen igen. Det är jag riktigt spänd på att göra.

– Men ja, jag har alltid varit en lagspelare. Jag tror att alla mina lagkamrater kunde känna att det var viktigt för laget, och att jag var en viktig spelare. Det var också en bra känsla, tillägger han.

Vill göra AIK till vinnare: ”Förändra mindset i klubben”

Kontraktet med AIK är skrivet över två säsonger, till 2028, och nu får AIK ta del av det spel som straffat dem så många gånger tidigare. Över tiden i Björklöven, HV71 och Brynäs har Tyler Vesel nämligen vunnit tolv av 15 möjliga möten med ”Gnaget”. Matcher som dessutom gett fyra mål och åtta assist.

– Självklart vill jag bidra offensivt. Det är en stor del av varför de tar mig in, men också de defensiva delarna, börjar Vesel om vad som skulle göra hans tid i AIK framgångsrik.

– Det är så viktigt för att skapa bra kultur i laget, att bidra i båda ändar. Jag vill hjälpa kulturen och förändra mindset till det av vinnare – i hela klubben. Jag är säker på att det blir målet för klubben, att vinna. Om vi kan göra det och ta oss tillbaka till SHL så har det varit en framgångsrik tid.

På en personlig nivå finns även det där drivet att ta sig tillbaka till SHL.

– Ja, förstås. Om man inte tänker på att kliva uppåt så är man bara nöjd med var man är. Man måste kunna pusha sig själv som tävlingsmänniska, och att försöka ta sig tillbaka till högsta serien är något jag tänker på. Det får mig att tävla, och gör att jag vill det så mycket mer, avslutar Tyler Vesel.

