Tidigare SHL-backen stannar i Ryssland

Thomas Grégoire valde för ett år sedan att flytta till KHL och Ryssland. Nu är den tidigare Röglebacken klar för en fortsättning i Severstal Tjerepovets.

Det var säsongen 23/24 som Rögle plockade in Thomas Grégoire. Backen gjorde däremot bara 28 matcher och tolv poäng innan han flyttade till Schweiz och Fribourg. Det blev sedan ytterligare en säsong i Schweiz, då med Kloten, innan han tog ett kontroversiellt beslut.

Backen skrev då istället på för Severstal i Ryssland.

Mängden importer i KHL har minskat drastiskt sedan Rysslands invasionskrig av Ukraina startade för fyra år sedan. Alltjämt finns det däremot ett par svenskar kvar i ligan. Samtidigt som även ett antal transatlanter spelar kvar där. Den tidigare Röglebacken är alltså en av dem.

Nu har han också valt att skriva ett nytt kontrakt med Severstal Tjerepovets. Under den gångna säsongen blev det 19 poäng på 60 matcher i KHL. Nu väntar alltså en ny säsong i klubben och landet för 27-åringen.

Innan flytten till Rögle spelade Thomas Grégoire för Lukko i Finland samt i AHL för San José Barracuda.

