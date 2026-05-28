Efter ett års uppehåll som spelare är Niclas Burström redo att göra comeback.

Backen är klar för Boden, det meddelar klubben på sina sociala medier.

Niclas Burström klar för Boden

Foto: Suvad Mrkonjic / Bildbyrån

Efter säsongen 2024/2025 i IK Oskarshamn valde Niclas Burström att avsluta karriären. Nu, ett år senare, är 35-åringen klar för comeback.

Den meriterade backen är överens med Hockeyettan-klubben Boden.

Föreningen började redan igår att hinta om att det var en ”bomb” på väg att presenteras. Under dagen blev nyförvärvet officiellt.

Senast 35-åringen spelade var under säsongen 2024/2025, då stod han för 20 poäng (10+10) på 42 matcher.

Boden får in en erfaren back som tidigare gjort mängder med SHL-matcher med Skellefteå. Säsongen 2015/2016 prisade han även som årets back i SHL.

