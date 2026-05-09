Förstavalet för Tyler Vesel var att stanna i Brynäs. Ändå blev det en flytt till AIK och Hockeyallsvenskan. Nu öppnar amerikanen upp om dialogen och avskedet.

– Det verkade som att det fanns en stor chans att jag skulle förlänga, berättar centern för hockeysverige.se.

Tyler Vesel och Brynäs sportchef Johan Alcén nådde aldrig en förlängning. Foto: Bildbyrån (montage).

”Han vet att vi gillar och uppskattar honom, men det beror lite på hur pusselbitarna faller ned.”

När Johan Alcén, i april, uttalade sig om Tyler Vesel var det så det lät i Gefle Dagblad. Detta då den 32-årige amerikanen satt på ett utgående kontrakt, och förde en dialog om en fortsättning i Brynäs. Nu, när vi spolar fram tre veckor, har den uppskattade centern skrivit på för AIK i Hockeyallsvenskan.

Detta var dock inte Vesels förstaval, vilket han nu berättar för hockeysverige.se.

– Det var tufft. Jag sa, under säsongen, att vårt förstaval var att stanna. Brynäs visste det. När vi gick in i slutspelet förde vi dialog och det verkade som att det fanns en stor chans att jag skulle förlänga. De sa att de ville att vi skulle komma tillbaka, så det kändes bra då. Sen förändrades allt plötsligt, säger Tyler Vesel efter att han gjort klart med AIK.

Centern med tre år bakom sig i Gävle-laget fortsätter:

– Vi har inte hört något från dem, och vi fick aldrig ett kontraktserbjudande, så det var inte vårt val. De visste om att vi ville komma tillbaka, men ändrade sig antar jag, och ville gå på en annan väg. Vi aviserade att jag fanns tillgänglig och ett par lag hörde av sig. Jag fick välja vad som var bäst för familjen just nu, och det var AIK. Vi är supernöjda med vårt val, säger han.

Ett starkt band: ”Att bara se hur mycket Brynäs betydde…”

Den Duluth-födde amerikanen kom till Sverige för första gången 2019, och har sedan blivit kvar. Brynäs är dock den enda klubb han stannat i längre än två år. Något som skapat ett speciellt band, med start under den där uppflyttningssäsongen 2023/24.

Tyler Kelleher och Tyler Vesel firar Brynäs uppflyttning till SHL. Foto: Bildbyrån/Jesper Zerman.

När centern får prata om vad tiden i Gävle betytt för honom är det tydligt vad han känner.

– Det har varit fantastiskt. Första året hade vi något att bevisa genom att ta oss tillbaka till SHL. Vi hade en bra säsong, och det var väldigt kul. Många i laget stannade trots att de kunde ha gått någon annanstans och spelat i SHL. Att bara se hur mycket Brynäs betydde för dem gjorde att man bara ville ta sig tillbaka ännu mer, för sig själv, för dem och för fansen. Det var ett fantastiskt år, säger Tyler Vesel och fortsätter.

– Andra året gick vi till SM-final och vann grundserien, vilket ingen gjort som nykomling. Det här året slutade vi topp sex, vilket var vårt mål, och sen förlorade vi i kvartsfinal. Men det var en okej till bra säsong. Jag har fått många bra vänner, och många som jag kommer att prata med resten av livet. Jag är säker på att vi kommer att ses någon gång i framtiden.

Tyler Vesel: ”Jag kommer aldrig att glömma det”

Tyler Vesel berättar även att han valt bort en sign off-bonus för att stanna i Sverige. Något som säger det mesta om den starka koppling han nu fått till vårt avlånga land.

– Man kan känna klubbens historia i staden, i fansen och spelarna, vilket gör det så mycket svårare att lämna, tillägger amerikanen om Gävle och Brynäs, innan han fortsätter.

– Det har varit tufft, men vi är samtidigt nöjda med att flytta till AIK och bo i Stockholm. Det är en fantastisk stad, och en fantastisk sportstad. Det är definitivt rätt beslut just nu, säger han.

Vad är ditt favoritminne från tiden i Brynäs?

– Det är svårt att inte säga att vinna Hockeyallsvenskan. Att vinna sista matchen för säsongen och se känslorna i omklädningsrummet. Man kunde känna hur speciellt det var, i en speciell grupp. Det är svårt att inte säga det. Jag kommer aldrig att glömma det, avslutar Tyler Vesel.

