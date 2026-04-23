Chocken efter samtalet: ”Trodde först inte att det var sant”

Det har varit en händelserik säsong för Jack Berglund med SHL-spel, JVM-guld, NHL-kontrakt och AHL-spel.

Nu väntar också debut i Tre Kronor och pappa Christian Berglund berättar nu om sonens reaktion när han fick beskedet.

— Jack pratade om att det vore skönt att komma hem och vara lite ledig, han trodde först inte att det var sant, säger Christian Berglund till hockeysverige.se.

Christian Berglund berättar om Jack Berglunds resa − och reaktionen på att få göra Tre Kronor-debut. Foto: Ronnie Rönnkvist & Bildbyrån (Montage)

KARLSTAD (HOCKEYSVERIGE.SE)

För två somrar sedan draftades Jack Berglund av Philadelphia. Sedan har allt gått snabbt. Han har etablerat sig i SHL för Färjestad, vunnit Junior-VM guld och åkt över för att testa på spel i AHL. När sedan Sam Hallam igår presenterade sin senaste landslagstrupp var 20-åringen dessutom med i den.

— Det var mer glädje än då jag själv blev draftad, säger Christian Berglund när hockeysverige.se träffar honom för en intervju och frågar hur det kändes i pappas hjärtat när sonen Jack draftades.

Christian Berglund fortsätter:

— Ens barn, både Jack och Lykke, är det bästa man har. Lykke var också över dit under draften så det var kul.

Draften 2024 var i Las Vegas och blev inte bara en upplevelse i sig utan även med själva staden.

— Jag hade aldrig varit i Vegas förut så det var så mycket annat att titta på. En fantastisk stad och arena så det var mäktigt.

Christian Berglund om sonen Jack: ”Han är en annan spelare”

Däremot kan han inte se några direkta likheter mellan far och son som spelare.

— Inte mycket. Jack är en tvåvägscenter eller forward. Jag var väldigt explosiv och snabb medan han inte är så snabb men stor och lång. Dessutom har han ett väldigt bra spelsinne och är sjukt laglojal. Det hoppas jag att jag också var.

— Själva spelstilen är annars inte jättelikt. Vissa moment kanske, men annars är han en annan spelare.

I det mentala och inställning, kan du se likheter där mellan er?

— Ja, det är vi ungefär samma. Sedan får jag lov att säga att jag var lite över gränsen när jag spelade.

— Han gör också allt han kan för att laget ska vinna och som jag sa innan, han är väldigt laglojal. Det gillar jag och han bryr sig väldigt mycket om föreningen.

Christian Berglund menar att han och sonen Jack Berglund hade olika spelstilar. Foto: Bildbyrån

Vad ser du som nyckeln till hans fina utveckling så här långt?

— Att han älskar idrotten. Även om det varit motigt och han varit ledsen har han bitit ihop och kört på, kört sin grej.

Har han alltid haft det här fokuset på sin idrott?

— Ja, och han, precis som jag gjorde, spelade fotboll på sommaren och hockey på vintern. Jag var aldrig heller i väg på några camper med honom.

— Jag tyckte inte att han skulle göra det och har också haft samtal med flera selectteam, men sagt nej för på sommaren ska han spela fotboll.

— Han har stundtals haft det tufft också och det var aldrig solklart att han skulle bli så här bra. Däremot har han alltid, alltid älskat att åka till ishallen för att träna eller spela.

— Jag har alltid trott på att det varit viktigt att han tyckt det varit roligt, så jag har försökt hålla ner det här allvaret. Det får inte vara för seriöst tidigt för så blir det ändå tids nog.

— Det är också något jag tryckt väldigt mycket på, att göra många idrotter så länge som möjligt. Och att det viktigaste är ”ha kul”.

Minns SHL-debuten: ”Jublade så in i h-vete”

Christian Berglund och Jack har dessutom alltid haft en bra hockeyrelation mellan varandra.

— Jag var tränare åt honom under alla pojklagsåren. Sedan var det nog att han behövde vara lite bättre än dom andra för att få beröm. Kanske att jag var lite hård. Vi har pratat om det där och han har sagt att han tyckt det varit bra.

Jack Berglund gjorde mål i sin SHL-debut för Färjestad i november 2023. Foto: Ola Westerberg/Bildbyrån

Redan säsongen 2023/24 debuterade han i SHL för Färjestad.

— Det var mäktigt. Dessutom fick han göra mål också, säger Christian Berglund med ett leende.

— Han gjorde debuten någon månad före mig, vilket vi blev väldigt glada över. Samtidigt var det nära att det skulle bli inställt för honom den dagen. Färjestad skulle till Skellefteå. Det kom mycket snö och laget blev sittande i Karlstad under två timmar innan deras plan fick lyfta.

— Vi blev lite nervösa för att det inte skulle bli någon debut. Hade man skjutit på matchen skulle andra spelarna hunnit bli friska och då hade Jack inte fått vara med, men då var det en stolt pappa.

Christian Berglund följde debuten framför TV:n hemma i Karlstad.

— Jag var inte så nervös, men kommer ihåg att jag skrek och jublade så in i h-vete när han gjorde mål.

JVM-guldet i vintras: ”Större än vanliga VM”

Tidigare i år var Jack Berglund med om att vinna Sverige tredje JVM-guld genom alla tider.

— Finlandsmatchen var jobbig att titta på. Hjärtat mådde inte bra då, säger Christian Berglund med ett skratt.

— Jag hade varit där i början av turneringen, men till den matchen hade jag åkt hem. När Sverige fick spela boxplay… Det var långa två minuter.

— Straffen, där gick det som tur var så snabbt och det var starkt gjort av honom. Jag är väldigt imponerad över att han i ett sådant läge gjorde så. Jag kan lova att många andra hade åkt fram och skjutit.

— Att få vinna ett Junior-VM är större än vanliga VM. OS-guld och sedan är nog JVM-guld det största. Jag har förstått att folket i Sverige gillar Junior-VM mer än vanliga VM.

Christian Berglund välkomnade Jack Berglund hem igen efter JVM-guldet i vintras. Foto: Mathias Bergeld/Bildbyrån

Jack Berglund ska debutera i Tre Kronor

Efter säsongen med Färjestad åkte Jack Berglund över till AHL och Lehigh Valley Phantoms där han svarat för ett mål under sina fem matcher i ligan.

— Allt gick väldigt snabbt. Han skrev kontraktet under tisdagen här på kontoret. Sedan åkte han fyra på natten till Stockholm för att flyga över.

— Han spelade fem matcher och sa att han inte var jättenöjd. Han tyckte att det var annorlunda och väldigt hafsigt. Nu ska han vara med lite vid sidan av med Flyers fram till lördagen och se två slutspelsmatcher.

— Han kommer också vara med och träna vid sidan av laget med extraspelarna Flyers har med under slutspelet. Sedan åker han hem på lördag eftersom han ska debutera i Tre Kronor. Jag tror att landslaget samlas i Jönköping på måndag eller tisdag.

— Jag fick reda på det för någon vecka sedan, men fick inte säga något. Sam sa sedan till Radek Hamr, agenten, att vi fick berätta det. Jack trodde först inte att det var sant. Innan hade han lite hemlängtan och när vi pratade sa han att det vore skönt att komma hem och vara ledig lite eftersom han inte varit det på länge.

— ”Tror du jag var ledig när jag var junior och det var säsong?” Då kunde jag inte säga något, men dagen efter kunde jag säga till honom:

— ”Du ska inte vara ledig, du ska spela i Tre Kronor”.

— ”Va, är det sant? Jag ska inte vara något ledig.”

— Jag gjorde också min debut efter JVM. Då var det mer en gemensam träningsmatch. Jag var ung och fick chansen att vara med. Nu ska Tre Kronor spela den här turneringen i Tjeckien. Vi får se om det blir något mer efter det.

Christian Berglund spelade själv i Tre Kronor, och nu är det också dags för sonen Jack. Foto: Ronnie Rönnkvist

Vad krävs det av Jack om han en dag ska komma till NHL?

— Jag tror att han kommer behöva bli lite snabbare och starkare. Talangen och inställningen har han. Det är hastigheten, men samtidigt är det mindre yta där, vilket borde passa honom bättre.

— Han kanske inte blir någon förstacenter, men jag tror och hoppas han kan bli en ledande spelare. Nu skjuter jag från höften lite, men oavsett om han spelar i Färjestad, Flyers eller Rapperswil tror jag att han kommer vara en franchisespelare och vara i den föreningen länge.

— Är han nog bra kommer han nog kunna vara i Philadelphia under många år. Han gillar inte att byta klubb och har lagkänsla. Sedan är det annorlunda och man vet aldrig i NHL. Där kan du hamna i tolv klubbar på tolv år, men jag skulle inte bli förvånad om han kommer vara under många år i den klubb han etablerar sig i, avslutar Christian Berglund.

