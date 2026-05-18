Isac Brännströms återkomst till Luleå har väckt starka känslor bland supportrarna. Forwarden lämnade på ett känsligt sätt för tre år sedan – och är nu tillbaka efter en skadefylld tid.

— Jag ser att många är kritiska mot just den här värvningen, men vi tror på det, säger sportchef Thomas Fröberg till NSD.

Luleå valde under söndagen att presentera Isac Brännström som ett nyförvärv inför den kommande säsongen. Forwarden spelade i laget mellan 2019 och 2023 och blev då landslagsmässig. Under sin bästa säsong i klubben stod han för 29 poäng på 47 matcher och fick samma säsong göra 15 matcher för Tre Kronor.

Under sin säsong i klubben blev det däremot frostigt mellan honom och supportrarna.

Tidigt skrev han på ett kontrakt med HV71 och möttes av en kritikstorm. Tiden i Jönköping blev inte heller alls vad han hade velat, och nu är 28-åringen istället tillbaka i Luleå. Något som har väckt reaktioner bland supportrarna.

— Marknaden i dag… det finns inte så många svenska spelare. Att få in en spelare i den här kalibern, som kan komma tillbaka till nivån han varit på tidigare, är jättepositivt för oss. Visst, vi skulle kunna titta på Kanada eller Finland, men jag tycker att vi har utav den varan redan, förklarar Thomas Fröberg för NSD.

Isac Brännström spelade under den gångna säsongen enbart nio matcher till följd av en skada. Nu är han däremot tillbaka i fullt slag och väntas ta en stor roll i Luleå nästa säsong. Klart är att norrbottningarna hoppas att han ska hitta tillbaka till sin gamla form.

Inte minst för att övertyga supportrarna om värvningen.

— I slutändan är det spelaren som får bevisa det genom att spela bra. Det är mest att man tycker det är jobbigt för spelaren själv som kommer och får känna den bilden när han kommer, istället för att känna sig trygg. Men visst har han något att bevisa när han kommer hit, säger Thomas Fröberg.

Kontraktet med Luleå är skrivet över två säsonger.