TV: Berglund: ”Drömt om att lägga en sån straff”

Nattens drama hade kunnat ta slut om Jack Berglund missat sitt försök i straffläggningen. Istället står han nu som svensk kapten, klar för en JVM-final.

– Jack Berglund som sätter en minst lika straff som min, hyllar hjälten Anton Frondell.

Jack Berglund. Foto: Bildbyrån/Joel Marklund och Simon Eld.

ST. PAUL/MINNESOTA (HOCKEYSVERIGE.SE)

När Juniorkronorna behövde räddas i straffläggningen var det, självklart, Jack Berglund som klev fram. Pucken satt bakom Rimpinen och plötsligt, några försök senare, var Sverige i JVM-final.

När kaptenen kommer till mixade zonen pustar han ut, och börjar berätta.

– Det är lättnad och glädje blandat skulle jag säga. Det är kul, börjar han och fortsätter.

– Såklart… jag har nog aldrig varit så nervös, men samtidigt älskar jag sådana där lägen, och har alltid gjort. Jag har drömt om att få lägga en sådan där avgörande straff, så det var sjukt kul att få chansen. Och en lättnad att den gick in.

Berglund: ”Jag var sugen på att avgöra”

När bestämde du dig för vad du skulle göra för variant?

– Jag visste direkt när jag fick reda på att jag skulle lägga att det var den. Jag har gjort den i många år nu, så den sitter i ryggmärgen. Visste inte att den skulle gå in, men det var kul att den gjorde det.

Anton Frondell som till slut var den som blev hjälte med den sista straffen väljer även att hylla sin kapten.

– Det är många viktiga situationer i matchen som gör att vi håller oss kvar. Jag tänker på den utvisningen i overtime som vi räddar upp. Jack Berglund som sätter en minst lika straff som min, och gör att vi fortfarande är kvar i straffläggningen. Många bra moment där ute som behövdes, säger han.

Jack, vad tänkte du när Frondells straff gick in?

– Jag flög ut ur båset så fort jag kunde. Otroligt kul… jag var lite sugen på att han skulle missa, jag var sugen på att avgöra, men nej, skämt åsido. Det är sådana lägen han steppar upp på. Det är så han är. Han är en matchvinnare, Anton Frondell. Det var otroligt skönt.

Hyllas som kapten: ”Många ledare”

Just den där rollen, att leda laget både i spelet och utanför isen, har även hyllats stort under turneringen. Inte minst i SVT där Niklas Wikegård kallade honom för ”kaptenernas kapten”.

– Han är grym. Han påverkar hela laget, säger bra grejer, är peppande i båset, vågar ta tag i grejer och ställer sig upp och snackar inför hela laget. Det krävs mod för att göra det, och det är inga konstigheter när han ska göra det. Sen att kliva fram där när man har hela turneringen på sin klubba och lyckas sätta det där målet som gör att vi lever vidare är starkt, säger Frondell.

Berglund själv är ödmjuk och menar att fler kliver fram.

– Det är såklart stort. Det är väl min personlighet, och inget jag direkt tänker på. Jag tycker det är kul. Jag är alltid framåt och är en tävlingsmänniska. Att höra sådana ord är smickrande, och det tackar jag för, men jag skulle säga att det är många ledare i det här laget. Det är inget jag gör själv. Det är så många som går i bräschen, inte bara jag.