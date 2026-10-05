Svenskens succéstart – prisas av ligan igen

Vilmer Salén Forsberg har fått en succéstart i Kanada.

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Sveriges kanske främsta målvakt i 2009-kullen, Vilmer Salén Forsberg, valde i somras att lämna Södertälje SK för att testa lyckan på andra sidan Atlanten. I somras valdes han av OHL-klubben Brantford Bulldogs i CHL:s importdraft och SSK-produkten tog sedan chansen att åka över för att spela juniorhockey i Kanada.

För hockeysverige.se berättade Salén Forsberg sedan om beslutet att flytta till OHL.

– Det har varit något jag länge har tänkt på och velat göra. Det handlar mest om att jag vill testa mig själv lite mer. Det är ett stort steg. Så det är som att kliva in i en ny värld och testa sig själv, sade Vilmer Salén Forsberg i somras.

17-åringen har sedan fått en finfin start på tillvaron i OHL med Brantford Bulldogs.

Vilmer Salén Forsberg prisas igen av CHL

Han var med och vann alla sina första fyra matcher med klubben innan första förlusten kom i söndags och talangen har imponerat rejält mellan stolparna. I slutet av september prisades då Salén Forsberg som veckans bästa målvakt i CHL sedan han räddat 62 av 67 skott när Brantford Bulldogs besegrat Peterborough Petes med 5-2 och sedan vunnit med 5-3 mot Oshawa Generals med svensken i kassen.

Nu prisas Vilmer Salén Forsberg återigen av CHL.

Under måndagen meddelar paraplyorganisationen att svensken får pris som "protector of the week". Detta sedan han storspelat hela helgen för Brantford Bulldogs. I fredags räddade han 44 av 48 skott i 5-4-seger mot Brampton Steelheads efter straffar. I söndags blev det en 3-0-förlust för laget men Salén Forsberg räddade 30 av 32 skott i förlusten mot Owen Sound Attack.

Totalt räddade han alltså 74 av 80 skott och prisas därför som "protector of the week". Hittills den här säsongen har Vilmer Salén Forsberg 93,1 i räddningsprocent och 2,43 GAA på fem matcher i OHL. Han finns därmed med i toppen av målvaktsligan så här långt in på säsongen.

Vilmer Salén Forsberg spelade Hlinka Gretzky Cup med Småkronorna i augusti och är högaktuell för U18-VM till våren. Målvakten är också tillgänglig att bli tingad i NHL-draften nästa sommar.