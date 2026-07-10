BESKEDET: Stora målvaktslöftet lämnar Sverige

Vilmer Salén Forsberg i landslaget.

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När Thomas Paanen häromdagen presenterade Småkronornas trupp till sommarens Hlinka Gretzky Cup var Vilmer Salén Forsberg gjuten som en av två målvakter. Den storväxte Södertäljemålvakten var självskriven även i U17-landslaget förra säsongen och stod runt 30 matcher för SSK:s J18-lag.

Men någon fortsättning i Sverige blir det inte.

Det stora målvaktslöftet, född 2009, är nämligen klar för spel i juniorligan OHL. Brantford Bulldogs, som plockade svensken med det 62:a valet i importdraften, har nämligen sajnat svensken. Det meddelar man på Instagram.

Salén Forsberg blir därmed den förste svensken och den första importmålvakten att skriva på ett kontrakt med Bulldogs.