Petter Granberg är fortfarande klubblös men har ingen panik.

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Det har varit tyst från backen Petter Granberg. Efter SM-guldet med Skellefteå AIK flyttade han ner till Växjö på ett tvåårskontrakt, som gick ut till i år. Sedan har det inte blivit någon annan klubb och Granberg är fortfarande klubblös.

– Det är i nuläget ingen panik. Sen får vi se, svarar han till Norran.

"Föräldraledig"

I somras blev Granberg pappa och mycket av tiden har spenderats tillsammans med familjen. Själv kallar han det för att han är föräldraledig samtidigt som han är mellan jobb.

– Jag har satsat på att vara med familjen och det har varit oerhört skönt. Det har känts otroligt bra att kunna lägga allt tid på familjen efter alla år i hockeyn.

Skridskorna är med andra ord inte på hyllan för 34-åringen och han har hållit igång, trots att han är klubblös.

"Dörren är öppen"

Granberg är uppväxt i Gällivare men har varit större delen av sin karriär i Skellefteå. Draftad av Toronto Maple Leafs som nummer 116 i 2010 draften försökte han etablera sig i nordamerika, och spelade åtta matcher för Toronto innan han blev trejdad vidare till Nashville Predators. Där blev det ytterligare 37 NHL-matcher, men större delen av säsongerna spenderades i klubbarnas AHL-lag.

När han sedan vände hem till Sverige igen blev det sex raka säsonger i Skellefteå. De har inte hört av sig om ett kontrakt i år, men intresse finns från flera andra klubbar.

– Dörren är fortfarande öppen, men ska det bli en sista satsning måste allt kännas rätt för familjen. Så vi får se vad som händer.