Vilmer Salén Forsberg byter Södertälje mot Brantford.

Foto: Bildbyrån (montage)

Vilmer Salén Forsberg är ett av våra mest lovande målvaktslöften. Han är född 2009 och har gjort sin resa i moderklubben Södertälje SK. 16-åringen var den gångna säsongen förstemålvakt i U18-laget och fick även dispens för att spela en match i U20 Nationell.

Under de senaste säsongerna har han utkristalliserat sig som en av kullens bästa målvakter.

I landslaget är det också han och Fabian Salasca Nääs som har fått spela mest. Till nästa säsong har nu storlöftet valt att flytta till Kanada. Där det blir spel i Brantford Bulldogs i OHL.

– Det har varit något jag länge har tänkt på och velat göra. Det handlar mest om att jag vill testa mig själv lite mer. Det är ett stort steg. Så det är som att kliva in i en ny värld och testa sig själv. Det är väldigt professionellt och med många människor runtom sig, det finns inget tak för hur bra man kan bli.

Flyttar hemifrån - som 17-åring

I Brantford blir han också den första import-målvakten någonsin. Den kanadensiska juniorklubben tog honom som spelare nummer 62 i importdraften. Under den gångna säsongen spelade Caleb Malhotra, som valdes som nummer tre i NHL-draften, samt det tjeckiska storlöftet Adam Benak i klubben.

– Det är ju ett stort steg. Men det är också en väldigt bra möjlighet. Så att jag får ta tillvara på den och känna på en del av det. Det är en annan struktur, många matcher och mindre rink. Det är som en ny kultur så det är mycket som man ska bli van med.

Vilmer Salén Forsberg i landslaget.

Foto: Bildbyrån.

Om en månad fyller Vilmer Salén Forsberg 17 år. Det är nu också ett stort steg - och en lång flytt - som målvakten ger sig på.

Hur blir det att flytta hemifrån så ung?

– Det hör till, får jag ändå säga. Jag har bott hemma hela livet men det hör till. Man har ju inte någon som säger till en att göra allt det där i vardagslivet. Så det blir mycket att hålla koll på själv, att vara förberedd till allt och ta hand om sig själv. Även om jag har en familj jag bor hos är det mycket att hålla koll på.

Vilmer Salén Forsberg lämnar Södertälje

Södertälje hade den senaste säsongen flera talangfulla målvakter i sitt stall. Inte minst Love Härenstam, som gjorde succé i både A-laget och i Junior-VM. Sedan spelade alltså även Vilmer Salén Forsberg i U18-laget.

Hur var det att se Love på nära håll förra säsongen?

– Man har kollat på honom när han varit med där. Jag har inte snackat med honom så mycket men när man har varit uppe och tränat med A-laget har man kollat på honom, och på matcher. Det har varit riktigt kul att få ha någon sådan att se upp till och kolla på. Särskilt när han är så ung och det går bra för honom, säger Vilmer.

Love Härenstam i Södertälje.

Foto: Bildbyrån.

De båda målvaktstalangerna har fått en fin utveckling de senaste säsongerna. En gemensam nämnare är målvaktstränaren Calle Brattenberger.

Nu kommer löftet att lämna Södertälje och Brattenberger - men de kommer fortsatt att hålla kontakten.

– Han har varit ganska positiv, han har supportat mig hela tiden. Vi har byggt upp ett bra förhållande och särskilt nu mot slutet har vi verkligen fått något speciellt. Så vi kommer fortsätta att snacka och bolla saker i framtiden. Han har varit riktigt bra för mig.

"Kommer nog vara lite tufft att inte spela i SSK"

Under hela sitt liv har Vilmer Salén Forsberg representerat Södertälje SK. Han är född i staden och har dem som moderklubb.

Nu blir det för första gången en annan tröja på den unga målvakten.

– Det kommer nog att vara lite tufft att inte spela i SSK, det är en klubb jag älskar och växt upp i. Men det är fortfarande kul att få testa något nytt. SSK har gett mig otroligt mycket och jag skulle inte vara där jag är nu utan att ha spelat där.

Vilmer Salén Forsberg ska spela Hlinka med Sverige.

Foto: Magnus Andersson / Bildbyrån.

Nu väntar först en Hlinka Gretzky Cup med Småkronorna. Förra veckan var talangen också på besök hos sin nya klubb. Där det nu väntar en lång och fullspäckad säsong. Sedan återstår det att se vad framtiden har med sig efter en säsong som kommer att innehålla många matcher, mästerskap och en NHL-draft.

– Först gäller det att bli van med att spela där borta. Sen får man se om man vill spela college eller vilken väg man vill ta, eller om man vill ta ett extra år i CHL eller hur jag gör. Det blir bra hur som.

Åker med landslaget till Hlinka

Vilmer Salén Forsberg är nu hemma i Sverige ett par dagar, men redan till helgen drar det igång igen. Då samlas U18-landslaget inför avresan mot Edmonton. En dag av tester och sedan väntar ett läger i Kanada innan turneringen drar igång.

Ett startskott på en mäktig säsong som innehåller mycket för en ung hockeyspelare.

Där kulmen blir ett U18-VM och en NHL-draft. En häftig - men också på många sätt en utmanande - säsong.

– Det blir bara större och större. Det är stora turneringar och högre krav. Men vi har en väldigt bra grupp, särskilt utanför isen. En väldigt, väldigt bra grupp och vi känns som ett riktigt lag. Vi får ihop det för att vi vet att vi känner varandra utanför isen. Alla där har spelat med varandra på något sätt hela livet. Så det känns väldigt bra.

I Hlinka Gretzky Cup kommer de nu att möta de andra nationernas bästa spelare i 09-kullen. Turneringen målas ofta ut som den bästa juniorturneringen eftersom att det är den enda där alla de främsta spelarna är med.

– Det är så klart jättekul. Stora utmaningar, självklart. Men vi har bra chanser och som jag sa en väldigt bra grupp. Vi har bra individuella spelare så jag tror på det.