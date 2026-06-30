Djurgårdens Arvid Drott valdes i CHL:s importdraft av Medicine Hat Tigers. Foto: Kenta Jönsson / BILDBYRÅN

Foto: BILDBYRÃ N

Varje sommar genomför Canadian Hockey League, där juniorligorna QMJHL, OHL och WHL ingår, sin importdraft. Där draftar man europeiska spelare som man därefter äger de nordamerikanska rättigheterna till – om de skulle vilja flytta över Atlanten.

I 2026 års importdraft valdes sex stycken svenskar:

#24 Zeb Lindgren

#48 Jakob Leander, b, HV71 --> Calgary Hitmen (WHL)

#59 Arvid Drott

#62 Vilmer Salén Forsberg, mv, Södertälje SK --> Brantford Bulldogs (OHL)

#102 William Lundqvist, b, Leksands IF --> Newfoundland Regiment (QMJHL)

#116 Benjamin Nyström, fw, Luleå Hockey --> Kitchener Rangers (OHL)

Skellefteås U20-kapten draftad

Lindgren, 19 har sju SHL-matcher med Skellefteå AIK bakom sig och var lagkapten för klubbens U20-lag förra säsongen. Han draftades av New York Rangers förra sommaren och deltar just nu på klubbens development camp.

Leander, 19, draftades av Calgary Flames i sjunde rundan förra sommaren men har ännu inte debuterat i SHL med HV71.

Drott, 18, gjorde ett framträdande med Djurgårdens IF Hockey i SHL förra säsongen. Han har vunnit två U20-guld och ett U18-guld med klubbens juniorlag. Just nu deltar han på Florida Panthers utvecklingsläger efter att ha draftats av klubben i sjätte rundan i fjol.

SSK:s stora målvaktstalang vald

Salén Forsberg, 16, är en av 09-kullens stora målvaktstalanger och har varit given i de yngre juniorlandslagen. Har trots sin ringa ålder gjort framträdanden i U20 Nationell för Södertälje SK.

Lundqvist, 18, är en sturvuxen back som har Väsby IK HK som moderklubb men har tillbringat de två senaste säsongerna i Leksands IF:s juniorlag.

Nyström, 17, är en målfarlig forward från Bodens HF som producerat starka siffror för Luleå Hockey i U18 Region och Nationell. Han har även visat framfötterna i U17-landslaget den gångna säsongen.

Även ett par utländska spelare bekanta från den svenska juniorhockeyn valdes. Bland annat i form av Linköping HC:s tjeckiske center David Huk som gick till Tri-City Americans i WHL som tolfte spelare. Även den tidigare Timrå IK-backen Ilari Kapanens rättigheter plockades upp. Sonen till Timrås tidigare sportchef Kimmo Kapanen valdes av WHL-laget Brandon Wheat Kings som 106:e spelare.