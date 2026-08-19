Hugo Gustafsson firar sitt 2-2-mål. Foto: Bildbyrån

Foto: BILDBYRÃ N

Samtidigt som HV71 gästade Djurgården i Tyresö var Rögle på besök i Växjö för match mot Lakers i Vida Arena. För gästerna var det säsongspremiär, medan det för Växjö var andra matchen under försäsongen. Den första vann man med 2-1 i Kristianstad mot Malmö Redhawks.

Kanske var det lite mindre rost hos Växjö jämfört med Rögle i den första perioden. Det var nämligen hemmalaget som skulle ta ledningen genom Hugo Gustafsson som tog sig fram på vänstersidan och hittade luckan på första stolpen bakom Arvid Holm .

Hugo Gustafsson tvåmålskytt för Växjö

Andra perioden blev sedan mållös innan Rögle kunde vända på steken i inledningen av tredje perioden. Först 1-1 genom Isac Solberg, och sedan 2-1 genom Karson Kuhlman framspelad av Joel Kellman i en 3 mot 1-vändning för gästerna.

Men Växjö skulle komma tillbaka, och det i boxplay efter slarv på offensiv blå från Rögle. Hugo Gustafsson med sitt andra mål för kvällen framspelad av Sebastian Strandberg.

Matchen gick till förlängning där Lubos Horky kunde avgöra för Rögle framspelad av Fredrik Olofsson.

Växjö - Rögle 2-3 efter sudden (1-0, 0-0, 1-2, 0-1)

Växjö: Hugo Gustafsson x2

Rögle: Isac Solberg, Karson Kuhlman, Lubos Horky