Talangerna målade - när LHC föll igen

LHC föll mot finländskt motstånd. Foto: Sportbladet/skärmklipp/Bildbyrån

Linköping gjorde ikväll säsongspremiär hemma i SAAB Arena när finska Kiekko-Espoo var på besök. Linköping inledde försäsongen med förlust mot Färjestad BK med 0-2.

Kvällens match mot finländarna inleddes med att gästerna kunde göra 0-1 redan efter några sekunders spel genom Arttu Tuomaala efter fint klapp-klapp-spel. Några minuter senare kunde dock Christopher Ehn kvitter för LHC efter slarv från gästerna i egen zon.

Talangerna målskyttar för LHC

Ilkkas Kangasniemi skulle dock återta Kiekko-Espoos ledning drygt halvvägs in i första perioden. Men två minuter kvar skulle gästerna gå ifrån till 1-3, Toumaala med sitt andra för kvällen.

I den andra perioden tog LHC över matchen allt mer. Men med 23 sekunder kvar av andra perioden skulle gästerna öka på till 4-1. LHC hann dock svara med sju sekunder kvar när 20-årige back-talangen Felix Öhrqvist reducerade med en slumppuck från blå.

I den tredje perioden tryckte LHC på för att komma tillbaka målmässigt, men närmare än 3-4 genom 19-årige Loke Krantz kom man aldrig. Finländarna höll undan och LHC inkasserar andra raka förlusten under försäsongen.

-- Jag tycker vi börjar lite svagt i första perioden och släpper till lite för många vassa målchanser. Sedan tycker jag vi styr mycket av spelet i både andra och tredje. Det kommer mer och mer, vi har inte riktigt kommit in på anfallsspelet än. Men vi har något att bygga på, säger Zion Nybeck i intervjun efter matchen.

Närmast väntar AIK hemma på lördag för Linköping.

Linköping Kiekko-Espoo 3-4 (1-3, 1-1, 1-0)



Linköpings mål: Christopher Ehn, Felix Öhroqvist, Loke Krantz.