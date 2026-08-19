Nyförvärvet presenterade sig - när AIK vann

Tyler Vesel blev målskytt för AIK i debuten. Foto: Sportbladet/Skärmklipp

Spelschema och resultat: Så spelar HA-lagen under försäsongen

AIK gjorde ikväll sin säsongspremiär när man tog emot Vita Hästen från Hockeyettan i Upplands Väsby. I AIK saknades bland andra William Pethrus och Gustav Sjöqvist på grund av skador. Även Jhonas Enroth, Christopher Bengtsson och nye amerikanen Ryder Rolston var utanför matchtruppen.

Ett nyförvärv som däremot var med och presenterade sig i målprotokollet direkt var Tyler Vesel. Amerikanen, som är hämtad för att vara AIK:s ledande förstacenter, snappade upp en retur med drygt två minuter kvar att spela av den första perioden och gav AIK en 1-0-ledning.

Trots stor dominans från AIK blev den andra perioden mållös. I den tredje kunde Christoffer Björk göra 2-0 efter 01.48. Med drygt två minuter kvar kunde sedan 19-årige Max Eriksson fastställa slutresultatet till 3-0.

Härnäst väntar SHL-motstånd i form av Linköping HC borta på lördag för AIK.

AIK - Vita Hästen 3-0 (1-0, 0-0, 2-0)

AIK: Tyler Vesel, Christoffer Björk, Max Eriksson

Mora överkört i Norge

Mora IK inledde säsongen stark med segrar mot Östersunds IK (5-1) och Leksands IF (3-1). Igår kom däremot första förlusten när man blev nollade (0-2) av Storhamar i Norge. Idag möttes lagen igen, och det blev ingen rolig historia för masarna.

Hemmalaget Storhamar vann med hela 8-2 och har nu tagit tre raka segrar mot svenskt motstånd. BIK Karlskoga med 5-1, Mora gånger två med 2-0 och 8-2.

– Det är klart att det blir fel ibland, men i dag tycker jag kanske att det tippar över lite väl mycket, säger Oscar Dahlgren efter 2–8-förlusten till Mora tidning .

Mora får istället ladda om för hemmamatch mot Västerås IK på tisdag.

Storhamar - Mora 8-2 (2-1, 3-1, 3-0)

Storhamar: Jesper Martinsen Lilleberg, Erik Salsten, David Aas Larsen, Oliver Kaatorp Nilsgård, Sverre Rønningen, Stian Kaltrud Nystuen, Linus Paulsen Morken, Axel Sandnes.

Mora: Jakob Norén, Svante Sjödin