Förändringar i FBK - stjärnan debuterar

Viktor Lodin ser ut att göra säsongsdebut för Abbotts Färjestad under torsdagen. Foto: Bildbyrån

Under torsdagen ställs Färjestad mot Leksand i Stömstad Hockey Classic. Då väntas både Viktor Lodin och Filip Roos göra sina säsongsdebuter. De båda stod över Färjestads första match mot Linköping HC. Även Joakim Nygård ser ut att vara tillbaka, även om han saknades på onsdagens isträning.

– Han är med till Strömstad och vi får se om han är med i morgon. Det är helt okej med honom, säger FBK-tränaren Cam Abbott till VF .

Ingen Marcus Johansson mot Leksand

Marcus Johansson roterades in i formationen med Viktor Lodin, Jack Berglund och Victor Ejdsell under träningen. Nyförvärvet ser dock inte ut att vara med mot Leksand.

I övrigt väntas Färjestad få chansen att bekanta sig mer med två lovande juniorer i form av Måns Gudmundsson och Malte Philström, som ersätter Samuel Eriksson.

– Samuel har gjort ett bra jobb de första två veckorna. Nu får vi en chans att titta lite på Malte. Det är viktigt för juniorerna att de också får många minuter i U20. Malte kommer vara med i Strömstad men ska även spela med U20 under helgen, säger Abbott.