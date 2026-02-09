Team 16 har fortfarande inte förlorat en match.

Efter 3-0 mot Tjeckien säkrar 2010-kullen sin första turneringsseger – och har nu sju raka vinster som landslag.

Oliver Hammerman öste in mål för Team 16 i Tjeckien. Foto: Daniel Eriksson/Bildbyrån

När 2010-kullen samlades för första gången stod de för en nästintill historisk bedrift genom att vinna alla de tre första matcherna mot Finland. Under veckans femnationsturnering i Tjeckien har Team 16:s segertåg bara fortsatt.

Sverige inledde turneringen genom att besegra Finland med 3-2 och vinna med 6-2 mot Slovakien. Därefter tog U16-landslaget en förkrossande 11-4-seger mot Schweiz. Under söndagen spelades den avgörande matchen i turneringen mot värdnationen Tjeckien.

Det var länge mållöst i matchen men mot slutet av andra perioden klev Team 16-landslagets målkung återigen fram. Nacka-talangen Oliver Hammerman, som ska spela i Frölunda från och med nästa säsong, satte 1-0 till Sverige efter assist av Leon Irani (HV71) och Casper Scherstén (Malmö).

Oliver Hammerman målbäst i Team 16

I början av tredje perioden utökade Sverige till 2-0 när Brynäs-löftet Leon Roos blev målskytt, assisterad av Örebro-talangen Milo Spelkvist. Slutresultatet fastställdes sedan till 3-0 sedan Oliver Hammerman gjort mål i tom kasse för sitt andra mål i matchen. Lucas Roynezon (Örebro) och Olle Sandberg (HV71) noterades för passningspoäng till målet.

Sverige vinner med 3-0 mot Tjeckien och säkrar därmed turneringssegern. Sedan den första samlingen tidigare under säsongen har Team 16 spelat sju matcher – och vunnit alla sju. 2010-kullen har alltså fått en felfri start som landslag.

I vinsten mot Tjeckien spikade Frölunda-målvakten Otto Berggren igen fullständigt och höll nollan med 36 räddningar. Oliver Hammerman blev också stor hjälte med sina två mål och totalt under turneringen gjorde Hammerman sju mål på fyra matcher – klart bäst i det svenska laget.

Tjeckien – Sverige 0–3 (0-0,0-1,0-2)

Tjeckien: –

Sverige: Oliver Hammerman 2, Leon Roos.

Team 16-truppen

Målvakter:

1 Otto Berggren, Frölunda HC

30 Harry Fjellström, Luleå HF

Backar:

2 Sigge Isaksson, Växjö Lakers HC

3 Ricky Helte, Växjö Lakers HC

4 Leon Irani, HV71

5 Jacob Tjernqvist, Leksands IF

6 Maximilian Söderholm, SDE HF

9 Gustav Lindén, Södertälje SK

25 Malte Liljegren, Nacka SK

Forwards:

11 Joakim Dahl, Flemingsbergs IK

13 Olle Sandberg, HV71

15 Isak Alvudd, HV71

16 Leon Roos, Brynäs IF

18 Oliver Hammerman, Nacka HK

19 Milo Spelkvist, Örebro HK

21 Casper Scherstén, IF Malmö Redhawks

23 Melker Wersäll, Djurgårdens IF

24 Wilson Boumedienne, Mount St Charles Academy

26 Sixten Nilson, IFK Täby HC

27 Leo Kinnersjö, Färjestad BK

28 Ted Burström, Frölunda HC

29 Lucas Roynezon, Örebro HK

Source: Sweden U16 (all) @ Elite Prospects