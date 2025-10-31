Trångsunds IF, Nacka HK och… Frölunda HC. Stocholm Syds Oliver Hammerman hyllades stort inför slutspelet av TV-pucken och klev sedan fram som poängbäste spelare i kvartsfinalen mot Medelpad. Ändå blir det snart en flytt från huvudstaden.

– Det kändes bra när jag var där, berättar 15-årige forwarden om sitt val för hockeysverige.se.

Oliver Hammerman. Foto: Simon Eld och Bildbyrån (montage).

KALMAR (HOCKEYSVERIGE.SE)



Joakim Dahl (Flemingsberg), Melker Wersäll (Djurgården) och Oliver Hammerman (Nacka).



När årets slutspel av TV-pucken stod runt hörnet var det just denna kedja i Stockholm Syd som lyftes som den bästa i hela turneringen av SVT:s Jonas Andersson. Ändå kommer åtminstone två av tre att flytta från huvudstaden när det blir dags att inleda sin resa på hockeygymnasium.



För hockeysverige.se berättar nu Hammerman, poängbäst i trion i 5–2-kvartsfinalen mot Medelpad, om succén – och sitt val.



– Jag ska till Frölunda U18. Det kändes bra när jag var där. Bra förening, bra tränare, bra faciliteter, säger 15-årige forwarden.



Talangen med Trångsunds IF som moderklubb, flyttade i år till Nacka, och har pratats om en hel del inför årets upplaga av TV-pucken. Inte minst av Jonas Andersson som fyllde i kring forwarden när han nyligen gästade Framtidens stjärnor-podcast.



– Jag tycker att han står så bra på skridskorna, och med det menar jag att han behåller glidet bra. Han har en effektiv skridskoåkning och spelsinne, uppfattar situationer snabbt. Det är en spelare som jag verkligen ser fram emot att se, sade experten.



Ändå kommer talangen alltså inte att slussas vidare till Djurgården, likt många andra Nacka-spelare i 09-kullen.



– Säsongen har gått hyfsat bra. Lite tråkigt att vi missade övre serien i regional, men jag tycker att jag har blivit bättre på spelet i anfallszon. Jag kände att det var det jag ville utveckla när jag kom till Nacka, säger Hammerman och fortsätter om anledningen till att han lämnar Stockholm.

– Nej, men det är en kul upplevelse, kul att testa något nytt. Sen fastnade jag bara för Frölunda.



Hur känns det att höra så fina ord?

– Det är kul att man får uppmärksamhet för det man gör. Vi (i kedjan) känner varandra bra utanför och sen är det mycket fart och spelskicklighet.



Är ni TV-puckens bästa kedja?

– Ja… om han säger det. Vi hade en bra dag (i kvartsfinalen). Det är kul att spela med Jocke och Melker.

Nyckeln till skridskoåkningen: ”Började vid tre års åldern”

Ödmjukheten är påtaglig hos denne talang. I kvartsfinalen mot Medelpad stod forwarden för flera aktioner som egentligen blev helt matchavgörande, och senare hyllades han även stort när juniorexperten Jimmu Hamrin fick ge sin syn för hockeysverige.se.



– Han får en dålig pass från mittzon, plockar ner den studsande pucken och håller i, vilket lurar ut målvakten. Sen slår han en jättefin passning till Dahl, säger Hamrin bland annat när dag ett summeras i Framtidens stjärnor-podcast.



Var kommer den där skridskoåkningen och -tekniken som du hyllas för?

– Mycket fys och träning, skrattar Hammerman och fortsätter:

– Det har varit mycket ”almis” med farsan. Det var ungefär vid tre års åldern som jag började, och sen fastnade jag bara för det.



Ett mål och två assist? Vad säger du om dina egna match?

– Det var kul, kul att få göra mål. Jag tycker att vi kommer ut lite svagt, men starkt av oss att kämpa tillbaka och vinna.

