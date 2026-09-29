Beskedet: Storlöftet redo för debut

Milton Gästrin.

Foto: Joel Marklund/Bildbyrån

En skada har hållit nyförvärvet Milton Gästrin borta från spel under inledningen av SHL -säsongen. 19-åringen har inte kommit till spel i någon av Brynäs tre första matcher under grundserien, men när Gävlelaget i kväll tar emot Timrå ser storlöftet ut att få kliva in i hetluften.

Under gårdagens lagträning tränade Gästrin i en kedja med Anton Rödin och Oskar Lindblom.

– Jag är redo att gasa, säger han till Gefle Dagblad .

– Det har varit en lång tid men nu känner jag mig redo för spel. Det var på gång redan förra veckan, men då avvaktade vi lite för att inte riskera något. Men nu kan jag gå för fullt och det ska bli spännande att spela och redo att gasa på.

Har kontrakt med NHL-klubben

Gästrin hämtades in från MoDo inför den här säsongen och är kontrakterad av NHL-klubben St. Louis Blues, som trejdade till sig centern från Washington Capitals i somras. Förra säsongen noterades Gästrin för 24 poäng (10+14) på 39 matcher i Hockeyallsvenskan med MoDo och säsongen 2024/25 spelade talangen åtta matcher i SHL med Örnsköldsviksklubben.

19-åringen fanns med i Juniorkronornas trupp som vann JVM-guld förra säsongen och väntas få en viktig roll i denna säsongs mästerskap, som går av stapeln i Edmonton och Red Deer under julhelgen.