Glädjebeskedet: Poängkungen återvänder till mästarna

Benjamin Rautiainen spelar i Liiga den här säsongen också.0 Foto: Mathias Bergeld / BILDBYRÅN

Foto: BILDBYRÅN

I fjol vann Benjamin Rautiainen Finlands stora poängkung med 77 poäng (25+52) på 59 matcher i grundserien för Tappara. Det var den poängmässigt sett sjunde bästa noteringen i Liigas historia. 21-åringen hjälpte sedan Tammerfors-klubben till en mästerskapstitel när man besegrade KooKoo i finalen.

Den här säsongen försökte forwarden ta plats i Tampa Bay Lightning, men trots en stark camp lyckades han inte slå sig in i NHL-truppen.

Något spel i AHL och farmarlaget Syracuse Crunch blir det emellertid inte för succéspelaren. I och med att han draftades i fjärde rundan 2025 har Tappara rätt att ta tillbaka honom om han inte får spela NHL-hockey. Därför lånas han nu ut till de regerande mästarna säsongen 2026/27.

Redan innan campen med Lightning hann Benjamin Rautiainen göra fyra poäng (1+3) på två Champions Hockey League-matcher och ytterligare ett mål på en Liiga-match.

Tappara, där Olle Strandell, Michael Lindqvist och William Wiå spelar den här säsongen, har inlett svagt med tre segrar på sju matcher och ligger elva i tabellen. Efter att ha haft Rikard Grönborg som coach de tre senaste säsongerna har tidigare förbundskaptenen Kari Jalonen tagit över rodret i år.