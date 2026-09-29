Fjolårsfinalisten är jumbo: "Absolut ingen panik"

Frölunda och Kim Martin Hasson har fått en tuff start på SDHL-säsongen.

Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån (Montage)

Frölunda är av många tippade som största utmanaren till Brynäs om SM-guldet. Nu ska vi inte dra för stora slutsatser efter enbart fyra spelade matcher, men inför landslagsuppehållet ligger laget mycket oväntat sist i SDHL .

– Det är egentligen inte där vi vill ligga. Samtidigt tycker jag att vi har presterat väldigt bra i matcherna, säger Frölundas sportchef Kim Martin Hasson till Hockeysverige.se och fortsätter:

– Jag tycker att det var en liten plump mot MoDo. Mot både Brynäs och SDE tycker jag att vi prestationsmässigt spelat bra. Vi har bara inte fått in målen.

– Det är absolut ingen panik utan vi fortsätter jobba på i den process vi har. Ny tränare och många skador, så vi får ha lite tålamod i jobbet.

Bara sex mål så här långt. Känslan är att offensiven är det som inte fungerat fullt ut.

– Ja, vi har många bra spelare men det har inte riktigt studsat vår väg. Enligt statistiken skulle vi gjort sex mål mot SDE, men lyckades inte få in pucken.

– Man kommer in i sådana stim ibland. Då gäller det bara att jobba på för då kommer det lossna förr eller senare.

Kim Martin Hasson är sportchef i Frölunda.

Foto: Ronnie Rönnkvist

Tuff start för nya tränaren: "Han gör ett bra arbete"

Jared Cipparone är ny tränare i Frölunda. Hur ser du på hans jobb så här långt?

– Jättebra. Jag tycker att han har kommit in i det väldigt bra. Han gör ett bra arbete och har kommit in bra i gruppen. Bara positivt skulle jag säga.

– Klart att vi vill ligga högre upp i tabellen, men det är ingenting som vi inte känner att vi gör bra, utan jag tycker att vi gör det väldigt bra i vår verksamhet, kring laget och spelarna samtidigt som spelarna kör på. Det är bara att vi inte har det här flytet med oss.

Hur mycket tålamod har klubben om laget inte lyfter i tabellen och poängen börjar trilla in i en större omfattning?

– Vi känner inget så från klubben. Det är vi själva som vill prestera och komma högre upp. Prestationen finns där, men resultaten måste komma förr eller senare.

– Vi får jobba på tålmodigt och se när saker och ting behövs göras, men än så länge jobbar vi på som vi vill göra. Sedan får vi se längre fram om vi behöver korrigera någonting.

Nya huvudtränaren Jared Cipparone.

Foto: Ronnie Rönnkvist

Stjärnan är snart tillbaka

Lisa Johansson är tillbaka i spel, men ännu ingen Hanna Olsson eller Moa Stridh.

– Både Moa och Hanna ser ut att vara tillbaka snart. Vi får se lite hur den här veckan går och hur de mår. Förhoppningsvis, snart i framtiden, kommer de spela match också.

Snart får Frölunda tillbaka Hanna Olsson.

Foto: Ronnie Rönnkvist

Vad kommer ni lägga tyngdpunkten vid på träningarna under landslagsuppehållet?

– Det är ganska många från laget som är iväg, men sedan kommer vi jobba hårt med dem som är hemma. Se till att träna bra i gymmet, göra bra saker och fortsätta bygga kulturen i vårt nya lag.

– Jag tycker, som sagt, att allt känns väldigt positivt. Det är små marginaler som saknats för vår del, avslutar Kim Martin Hasson.