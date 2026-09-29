Mardrömsbeskedet: Stjärnan långtidsskadad

Marcus Johansson.

Foto: Fredrik Karlsson/Bildbyrån

Marcus Johansson utgick med en skada i förra veckans hemmamatch mot Rögle.

Johansson fanns därefter inte med i Färjestads bortaseger mot Björklöven i helgen – och nu står det klart att det inte kommer att bli spel på ett bra tag för den hemvändande stjärnan.

Via sin hemsida meddelar SHL -klubben att en fotskada kommer att hålla "MoJo" borta under en lång tid.

– Han kommer nu att påbörja sin rehabträning och vi hoppas ha honom tillbaka i spel under december månad, säger Mattias Hell i Färjestads medicinska team till sajten.

Centern, som fyller 36 år om en vecka, hann producera tre poäng (2+1) på de tre matcher han kom till spel i innan sin skada. Johansson vände hem till Färjestad på ett ettårskontrakt från NHL-klubben Minnesota Wild i somras efter att ha haft sin mest produktiva NHL-säsong på nio år, där han producerade 49 poäng (15+34) på 75 matcher för Minnesota Wild.