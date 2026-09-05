Uppgifter efter tragedin: Fick inte dricka vatten

Nya otäcka uppgifter kommer fram om tragedin kring Matthew Mayich.

Foto: Russell Hons/Cal Sport Media

Läget för Matthew Mayich är kritiskt efter att backen kollapsat under ett träningspass med Arizona State University. 21-åringen ser, enligt familjens advokat, ut att inte återhämta sig efter kollapsen. Den unge spelaren har fått intensivvård under flera veckor men är fortfarande i en koma.

Händelsen utreds också efter misstänkta missförhållanden.

Nu kommer också AZ Central med kusliga rapporter. Enligt tidningen var träningspasset där Mayich kollapades lett av en militär. Bland annat bröt träningspasset mot programmets egna regelverk. Inte minst hade de ingen plan för överhettning.

Enligt uppgifterna låg Mayich på marken ett bra tag innan han fick hjälp. Han blev dessutom inte nedkyld eller fick ett isbad, något som ska ske vid en värmechock, enligt regelverket. Istället fördes han till sjukhus en stund senare.

Otäcka uppgifterna runt Matthew Mayich

Samma tidning rapporterar även om att medspelarna noterade att Matthew var utmattad och såg desorienterad ut innan kollapsen. Dessutom ska spelarna inte ha fått dricka vatten om de inte var först i ledet och att det heller inte var tillåtet att klaga.

Rob Carey som företräder familjen är djupt kritisk mot träningspasset och hanteringen av hela situationen.

– Hans hjärta är okej. Hans hjärna är inte okej. Det finns inget mysterium här. Det är värmeslag, säger advokaten till AZ Central.