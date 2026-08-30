Juniorkronorna tappade sent – men vinner ändå turneringen

Magnus Hävelid fick se sina juniorkronor förlora sista matchen.

Foto: Jesper Zerman/Bildbyrån

Juniorkronorna besegrade Kanada, USA och Finland i World Junior Summer Showcase för en månad sedan. Till veckans turnering bytte sedan Magnus Hävelid ut hela truppen för att testa fler spelare inför vinterns JVM .

Även om hela truppen är utbytt har Juniorkronorna gjort succé och dominerat turneringen i Finland. De inledde med att besegra Tjeckien med 2-1 innan det blev en övertygande 5-0-seger mot Schweiz . Under lördagen vann sedan Sverige mot värdnationen Finland med 6-3 och i dag avslutades turneringen med en match mot Slovakien.

Där fick Juniorkronorna återigen en stark start. Efter nio matcher var det Boro/Vetlanda-talangen Wiggo Sörensson som gav Sverige ledningen efter assist av Milton Carpenhammar (Linköping). Bara ett par minuter senare kom även 2-0 genom DIF-löftet Hampus Zirath, assisterad av Felix Färhammar (Muskegon Lumberjacks) och David Lövgren (Luleå).

Juniorkronorna tappade till förlust mot Slovakien

Det kom sedan att bli en tajt och målsnål tillställning resten av matchen. 2-0 stod sig länge innan Slovakien lyckades reducera i powerplay under andra perioden. Det skulle sedan återigen dröja ett bra tag innan nästa mål kom. Återigen var det i powerplay som Slovakien straffade Juniorkronorna och kvitteringen för 2-2 kom med mindre än fyra minuter kvar av tredje perioden.

Det innebar att det blev förlängning i Sveriges sista match för turneringen. Där tog det sedan 40 sekunder innan Slovakien avgjorde för att vinna matchen. Juniorkronorna tappade alltså 2-0 till 2-3 för att avsluta turneringen med förlust. Milo Tjärnlund (Rögle) vaktade kassen för Sverige och räddade 20 av 23 skott i förlusten.

Trots tappet, och förlusten, vinner Juniorkronorna ändå turneringen i Finland. Sverige var den enda nationen att ta poäng i alla fyra matcherna och slutar därmed som etta.

Juniorkronornas nästa prövning kommer i början av november när det spelas en femnationsturnering i Nyköping, som blir det sista genrepet innan JVM i december.

Sverige – Slovakien 2–3 OT (2-0,0-1,0-1,0-1)

Sverige: Wiggo Sörensson, Hampus Zirath.

Slovakien: Timothy Kazda 2, Adam Nemec.