Succéstarten i MoDo: Fem mål, tre matcher

Viivi Vainikka dominerar i MoDo.

Foto: Jonas Forsberg/Bildbyrån.

Det blev en mardrömsstart för gästerna från Göteborg när Maja Grundström spräckte nollan för Kassidy Sauvé redan efter tre minuters spel. Frölunda HC Dam lyckades tända ett hopp i den andra perioden tack vare Ebba Westerlind, men glädjen blev kortvarig.

Bara två minuter senare klev Viivi Vainikka fram och återgav MoDo ledningen efter framspelning från Mira Hallin. Finskan var inte klar där, utan i slutet av mellanperioden satte hon även 3–1, vilket gav hemmalaget ett grepp de aldrig släppte. Målen var hennes fjärde och femte denna säsong, redan nu i omgång tre.

Frölunda fick en gyllene chans att ta sig tillbaka in i matchen i den tredje perioden när laget tilldelades en straff med tio minuter kvar. Sofie Lundin lyckades dock inte överlista Ebba Lindström i MoDo-kassen, som stod för en trygg insats.

När gästerna tog ut målvakten i slutminuten spikade Charlotte Sonntag slutresultatet till 4–1.

MoDo Hockey – Frölunda HC 4–1 (1–0, 2–1, 1–0)

MoDo: Maja Grundström (Sonntag, Åkerlund), Viivi Vainikka (Hallin), Viivi Vainikka (Hallin), Charlotte Sonntag.

Frölunda: Ebba Westerlind (Liikala)

Skott: 30–24 (11–4, 11–8, 8–12).

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