Har Måns Gudmundsson spelat sig närmre en JVM-plats?

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Ett helt nytt lag och totalt tolv spelare födda 2008. Det är vad Magnus Hävelid tagit ut till Juniorkronorna femnationsturnering i Finland under slutet av augusti. En möjlighet för många av Småkronornas guldhjältar från förra säsongen att försöka slå sig närmre vinterns Junior-VM-trupp.

Nu, med debuten i U20-landslaget avklarad, kan vi minst sagt säga att Måns Gudmundsson är en av de som gjort just detta.

Onsdagens 2–1-seger mot Tjeckien följdes upp av en ordentlig överkörning av Schweiz. Slutsiffrorna skrevs till 5–0 och skottstatistiken hela 44–12, till svensk fördel. Men det som sticker ut kring Färjestad BK:s storvuxne backlöfte just denna match är att han var inblandad i fyra av de fem målen (inte PP-målet). Först genom att själva hitta nät till 1–0 i den första perioden, och senare genom tre assistpoäng.

Allt detta kommer samtidigt som Färjestads A-lag befinner sig i lite av en backkris med både Magnus Nygren och Filip Roos borta, samt värvningen av Cal Foote avbruten. Något som gör att Linus Högström, född 2007, samt Tom Bjurman, född 2009, spelar träningsmatchen mot Örebro under fredagen.

Gudmundsson har tidigare gjort en hel del poäng för både U18-landslaget och Färjestads juniorlag, men det är i det fysiska spelet han oftast trivts bäst. Nu var han och Felix Färhammar uppsatta som första backpar.

Fem olika målskyttar i överkörningen

Trots slutsiffrorna var mötet med Schweiz relativt jämnt i inledningen, och det var också endast med Gudmundssons fullträff Hävelids gäng klev in i första periodvilan. Kalle Hemström (Malmö) utökade sedan till 2–0 innan dubbla powerplay-lägen gav Sverige möjlighet att sätta 3–0. Boro Vetlanda HC-löftet Wiggo Sörensson var målskytt denna gång – precis som i debuten under onsdagen.

Felix Färhammar (tidigare i Örebro), samt Gustav Hillström stod för 4–0 och 5–0 sent i tredje perioden. Rögles Milo Tjärnlund, även han född. 2008, stod i mål och räddade alla de 12 skotten som kom mot honom.

Noterbart var även att Björklövens Philip Hemmyr noterades för två poäng.

Härnäst möter Juniorkronorna Finland, lördag 29/8, 13.00, innan Slovakien står på schemat 30/8, 16.30.

Sverige – Schweiz: 5–0 (1–0, 2–0, 2–0)

Sverige: Måns Gudmundsson, Kalle Hemström, Wiggo Sörensson, Felix Färhammar, Gustav Hillström.

Schweiz: –