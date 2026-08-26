Wiggo Sörensson.

Foto: Jonas Ljungdahl/Bildbyrån

Wiggo Sörensson spelade under våren upp Boro Vetlanda HC i Hockeyettan innan han anslöt till Växjö Lakers där han var med och vann SM-guld med U18-laget. I slutspelet blev han sedan även utsedd till MVP.

Säsongen kröntes sedan med ett U18-VM där han klev fram med fyra mål och totalt sex poäng på sex matcher när Sverige vann guldet. Carolina Hurricanes valde sedan också att drafta honom som spelare nummer 61 i NHL-draften.

När Magnus Hävelid sedan tog ut sin andra trupp till Juniorkronorna den här sommaren fanns 18-åringen med. Under onsdagen fick han också göra sin debut när Tjeckien stod som motståndare. Då klev Boro-talangen fram med det avgörande målet.

Wiggo Sörensson debuterade i Juniokronorna

Tjeckerna hade nämligen ledningen en bra bit in i den tredje perioden.

13 minuter in i den sista akten kom sedan kvitteringen när Marcus Nordmark hittade krysset. Dryga minuten senare kom sedan också 2-1 när Wiggo Sörensson klev fram i sin första match för Juniorkronorna.

Det blev också slutresultat sedan Hugo Severgårdh inte släppte någon mer puck förbi sig. Noterbart är även att MoDos talang Hugo Hallin stod för två assist i matchen.

Turneringen spelas i Esbo, Finland. Där väntar nu tre ytterligare matcher mot Schweiz, Finland och Slovakien under fredag, lördag och söndag.