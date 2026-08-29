Marcus Nordmark klev fram för Juniorkronorna.

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Juniorkronorna har hittills haft en riktigt bra turnering i Esbo, Finland. I premiären blev det seger med 2-1 mot Tjeckien innan de under fredagen slog Schweiz med 5-0 .

Under lördagen mötte vårt U20-landslag hemmanationen Finland. Då var det den tidigare djurgårdstalangen Marcus Nordmark som stal showen. Forwarden stod för fyra assist och var dominant på isen.

Sverige fick en drömstart i den första perioden och gick ifrån till 2-0 via Philip Hemmyr (Björklöven) och Ludvig Andersson (Örebro). I den andra perioden kom det två nya blågula mål när Ludvig Söderberg (Södertälje) och Gustav Hillström (Brynäs) satte 3-0 och 4-0.

Marcus Nordmark med fyra assist för Juniorkronorna

I slutet av den andra akten vaknade däremot Finland och fick in två reduceringar.

Men i den tredje perioden klev Sid Boije fram och satte dit 5-2. Ännu en reducering hann Finland med innan Wiggo Sörensson stängde matchen med 6-3 i tom kasse. I målet stod Hugo Severgårdh.

Nästa match är under söndagen då Slovakien står för motståndet. Seger där och Juniorkronorna lämnar Finland obesegrade.