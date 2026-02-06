Löftena öste in poäng för U16-landslaget

Ännu en seger är inkasserad av 2010-kullen. Efter debutanternas succé senast körde U16-landslaget över Slovakien med 6–2.

Oliver Hammerman och Milo Spelkvist klev fram för U16-landslaget. Foto: Bildbyrån (montage).

Efter fyra av fyra möjliga segrar mot Finland fick U16-landslaget mäta sig mot nytt motstånd under fredagen. Men 2010-kullens andra samling fortsatte även där på inslagen väg.

Löftena, ledda av Nils Ekman och hans kollegor i båset, sköt hela 44 skott och vann med 6–2.

Mest framgångsrika för dagen var kedjan med Isak Alvudd (HV71), Lucas Roynezon (Örebro) och Milo Spelkvist (Örebro), som låg bakom både 1–0 och 2–0. Roynezon var den första målskytten, Spelkvist den andra, då vid tio minuter spelade.

Slovakien svarade i powerplay, men Spelkvist satte sitt andra mål för dagen till 3–1 innan paus. Den läckra assisten stod Roynezon för när han helt fri i slottet droppade pucken till sin Örebro-kompis.

Nacka-talangen med två mål

I den andra perioden var det sedan Oliver Hammerman (Nacka) som klev in i händelserna. Detta med 4–1 uppsnappad på en retur, och sedan 5–1 via en kontring.

Löftet som valt Frölunda från och med nästa säsong, har därmed sju poäng på fem matcher hittills i landslaget. Endast Alvudd (8), Roynezon (9) och Spelkvist (9) är bättre över dessa första fem matcher mot internationell motstånd.

Från backplats skickade Maximilian Söderholm (SDE) in 6–1 innan Slovakien svarade.

Harry Fjellström (Luleå) vaktade det svenska målet och räddade 27 av 29 puckar.

Sverige – Slovakien: 6–2 (3–1, 3–1, 0–0)

Sverige: Roynezon, Spelkvist (2), Hammerman (2), Söderholm.

Slovakien: Mojzis, Milanic.

Source: Milo Spelkvist @ Elite Prospects