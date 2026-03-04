Ikväll drar HockeyEttans slutspel igång. Det ska spelas åttondelsfinaler i både norrslutspelet och söderslutspelet. Hockeysverige.se’s HockeyEttan-expert Mikael Mjörnberg tippar här slutspelsserierna och pekar ut favoriterna och de potentiella flopparna.

Därför var nya serieupplägget en flopp – men slutspelsupplägget en succé.

Så slutar serierna.

”De la sig i sista omgången”

Lagen som kan skrälla.

Laget som hade hugg på seriesegern – men kan floppa i slutspelet.

Kan utmana om att gå upp – trots tuffa grundserien.

Succélagets nitlott.

Tipset: De går upp.

Hockeysverige.se’s expert Mikael Mjörnberg inför kvällens slutspelsstart.

Foto: Bildbyrån.

Ifjol startade HockeyEttan sitt nya kvalupplägg, där de likt HockeyAllsvenskan har ett vanligt slutspel där vinnaren säkrar en uppflyttning. Till den här säsongen gjorde man även om sitt serieupplägg, där fyra serier och en Alletta/forsättningsserie byttes ut mot en rak norrserie och en rak söderserie där lag 1-6 gick till kvartsfinal och lag 7-10 säkrade en plats i åttondelsfinalen.

Och det är åttondelsfinalerna som drar igång ikväll. De spelas i bäst av tre matcher. I norrserien möts Kalix och Piteå samt Strömsbro och Väsby, medan Borås-Mariestad och Mjölby-Hanviken är de två matchserierna i söderserien. Vinnarna av åttondelsfinalerna får sedan möta Hudiksvall eller Boden i norr, samt Karlskrona eller Tingsryd i söder. Vi vet redan nu att Sundsvall-Borlänge och Lindlöven-Forshaga är två klara kvartsfinalserier i norr, medan Vita Hästen-Halmstad och Tranås-Visby/Roma är klara kvartsfinalserier i det södra slutspelet. Från kvartsfinalerna och framåt avgörs slutspelet i bäst av fem matcher.

”Det blev en jättesuccé”

Hockeysveriges HockeyEttan-expert Mikael Mjörnberg menar att det nya slutspelsupplägget blev ett lyckat koncept under dess debutår.

– Jag upplever att folk blev ”på tå” direkt. Vi fick ganska bra åttondelar och det kommer vara så i år igen. Jag skulle säga att det blev en jättesuccé ifjol, så många har ganska stora förväntningar på att det ska bli så igen.

– Dessutom är det bäst av fem hela vägen förutom i åttondelarna, och man har från och med kvartsfinalerna lagt slutspelet omlott så att söderlagen spelar ena dagen och norrlagen andra dagen. Det gör att det blir matcher varje kväll i hela mars.

Det är framför allt tydligheten som kommer gagna ligan, menar han.

– ”Gemene Göte” kan fatta hur slutspelet funkar, nu. Det är väldigt mycket enklare att hänga med. Tidigare var det playin-serier och andrachansen och förlorar du där hamnar du i tredjedelsfinaler och så vidare. Nu är det extremt tydligt och enkelt.

I en uppmärksammad krönika kallade Mikael Mjörnberg dock det nya grundserieupplägget för ett fiasko – vilket i sin tur också kan öka slutspelspulsen.

– Det är många som gått och väntat på att det ska börja gälla något. I söder har man vetat vilka lag som ska hamna i ingenmansland i över en månad. Och visst kan man säga att inbördes placeringar i tabellen betyder en del, men inte så himla mycket ändå.

– Problemet med seriespelet var att alla resor gjorde att det blev extremt haltande tabeller hela året. Det har kunnat skilja fyra, fem, sex matcher mellan lagen vilket gjort att tabellerna har varit svåra att avkoda. Det har varit svårt att veta vad matchen egentligen betyder. Så det behöver rättas till.

Troja vann finalserien 2025.

Foto: Bildbyrån.

Så slutar åttondelsfinalerna

I norr får vi alltså dessutom ett rivalmöte direkt: Sjuan Kalix mot tian Piteå. Mötena i serien slutade 7–0 till Kalix hemma och 3–0 när Piteå spelade hemma.

– Det är kul att vi får ett rivalmöte direkt. Och Piteå fick precis som de ville. De kommer aldrig erkänna detta, men de la sig i sista omgången för att få till den här matchserien. De hade kunnat gå för att vinna den sista matchen mot Örnskökdsvik, men såg hur det gick i de andra matcherna och kunde då räkna ut att om de skulle vinna så skulle de behöva åka till Stockholm eller Gävle. Då är det ganska givet att det är bättre att få möta Kalix – även om de inte fick någon hemmaplansfördel. Men det är bara åtta mil emellan orterna och det är väl krypavstånd med norrländska mått. Alla inblandade lag är lyckliga över att det blev som det blev, säger Mjörnberg.

Han håller tabellsjuan som knapp favorit.

– Jag tror Kalix tar det med 2-1 i matcher. Det är ganska jämbördiga lag som lever på offensiven, och som inte gjort några kanonsäsonger. Kalix är lite, lite bättre. Men Piteå fick jy in Tomas Holmström som tränare under säsongen, så vi får se om han har något ess i rockärmen som kan ta dem vidare.

Tomas Holmström (mitten) tränar Piteå.

Foto: Bildbyrån.

I matchserien mellan Väsby och Strömbsro pekar experten ut en tydlig favorit.

– Väsby tar det. Lagen har helt olika formkurvor, där Strömsbro haft ett par svaga månader medan Väsby startade svagt och har kommit igång på slutet. Strömsbros chans är att Väsby har haft ganska mycket sjukstuga och haft en del skador, och att deras trupp är ganska tung.

– Men här är Väsby tydlig favorit. De har framför allt en bättre offensiv. Dessutom har Strömsbro ett sorgebarn till PP – och du måste ha ett bra powerplay i slutspelet.

”Omöjliga” Hudiksvall

Om expertens tips slår in blir det Hudiksvall mot Väsby och Boden mot Kalix i norrslutspelets kvartsfinalserier.

– Där har man inget att hämta. Då är man bara med och deltar. Framför allt Hudiksvall vinner sin serie med 3-0 oavsett vilka de får möta.

Kan något av de andra fyra kvartsfinallagen hota Hudiksvall eller Boden senare i slutspelet?

– Hudik kommer inte något lag kunna hota. Det är nitlotten för alla lag. De är det bästa laget och går in i slutspelet med 27 raka segrar. De har bara en förlust på hela säsongen och det var mot Norrtälje i oktober, och då vann de skotten med 46-12 tror jag. Men Anton Danell stod på huvudet och spikade igen i Norrtäljes kasse.

– Jag tror dock att både Lindlöven och Sundsvall skulle kunna störa Boden, även om Boden är favorit i en sådan serie. Lindlöven och Sundsvall är ganska bra och kan röra till det lite.

Kristers Steinbergs Hudiksvall är storfavorit.

Foto: Bildbyrån.

Söderseriens getingbo: ”Blir en superhäftig match”

I söderserien är det desto mer öppet och svårtippat, menar Mikael Mjörnberg.

– Där var det tio lag som inför säsongen såg sig som slutspelslag och nio av dem blev det. Det var bara HC Dalen som floppade, och så var Mjölby något av ett succélag som tog den platsen. Jag skulle också säga att åtta, nio lag såg sig som ett topp sex-lag inför säsongen. Så där har det varit ett bra race, och nu får vi se bra lag med höga ambitioner redan i en åttondel.

Inte minst pekar Mjörnberg ut serien mellan åttan Mariestad och nian Borås som en matchserie med en extra krydda.

– Det borde egentligen inte vara ett misslyckande med tanke på hur bra lag det finns i söderserien, men det är en flopp oavsett vilka som åker ur i den här serien. Båda de här klubbarna har för hög svansföring och för höga ambitioner för att göra det.

Hur går det?

– Det blir en superhäftig match. Det är två lag som satsat för toppen och som ser sig gå långt i slutspelet. Men jag tycker Mariestad har ett lite tydligare slutspels-DNA. Det blir framför allt kul att se en match i matchen mellan Mariestads Robin Höglund, som är ettans bästa gris, och Borås Simon Eriksson som nog vill utmana om den titeln. Båda har dessutom spelat i den andra klubben tidigare.

– Borås sparkade sin tränare (Christer Nylund) precis innan slutspelet, det fanns ingen tro och ingen kemi mellan laget och tränaren. Nu kommer Fredrik Johansson in istället och han har beskrivit sig själv som ”en jävla fyrverkeripjäs”. Han kommer in med glädje och är en riktig energibomb.

– Men med det sagt har Borås jättemånga bra spelare – men har inte fått ihop ett lag, Det är felbyggt. Mariestad sitter ihop bättre som lag. Så även om det bara är bäst av tre och det sämre rankade laget (Borås) börjar hemma håller jag Mariestad som favorit. De vinner med 2-0 i matcher.

Mikael Mjörnberg håller Leo Lööfs Mariestad som favorit.

Foto: Bildbyrån.

Vann Allettan – får nu spela åttondel

Sjuan Hanviken möter skrällaget Mjölby i den andra åttondelen.

– Hanviken som vann Allettan Södra ifjol. Nu får de spela åttondel utan att de har varit dåliga. Det säger en del om hur jämn serien har varit.

Och här håller du Hanviken som favorit.

– De ska vara superfavorit här. Men det kittlar lite, för de vet inte hur det är att vara favorit. De har aldrig varit det tidigare. Samtidigt har Mjölby gjort sin bästa säsong någonsin, så de kan säkert vara lite nöjda redan. De tycker att man redan har åstadkommit något.

– Jag håller Hanviken som favorit, men jag tror ändå det blir 2-1 i matcher.

Succé i serien – kan floppa i slutspelet

Slår Mjörnbergs tips in blir det alltså Karlskrona-Mariestad och Tingsryd-Hanviken i kvartsfinalerna.

– Mariestad skulle egentligen kunna hota båda de där lagen (KHK och TAIF), men samtidigt tror jag Karlskrona är så bra så att de vinner oavsett vilka de får möta även om jag tror att de gärna skulle undvika Mariestad. Tingsryd hade däremot riskerat att åka mot Mariestad. De vill nog väldigt gärna att man får Hanviken, även fast de är bättre rankade, för då blir det lite mer spelande hockey. Mariestad har ett mer elakt slutspels-DNA.

– Jag är lite orolig för Tingsryd, trots att de kom tvåa i serien och länge hade hugg på seriesegern. De förlorade mot många av toppkonkurrenterna på slutet. De föll mot Vita Hästen och Karlskrona, var på väg att förlora mot Visby och föll även mot Mjölby. De har många unga spelare som inte riktigt har slutspelserfarenheten.

I de redan klara kvartsfinalerna får vi se Vita Hästen-Halmstad och Tranås-Visby/Roma – och bland de lagen ser han ett par finalutmanare.

– Hästen gjorde ju ett par riktiga stjärnvärvningar med Mattias Bäckman och Marcus Eriksson men det har inte sett så bra ut som man trodde att det skulle göra. De tog även in Linus Lindgren och Carl-Henrik Edwardsson men jag tycker laget haft ganska sumpig kemi sedan man gjorde alla värvningar. Det här är ju ett lag som ska vara med och slåss omen finalplats. De har egentligen lag för det.

– Visby var favoriter i serien inför säsongen men har haft skade- och sjukstuga deluxe. Det är därför de inte kom bättre än femma. Men det är ett lag som kan gå hur långt som helst. Man får säga att Tranås, som gör en supersäsong och kommer fyra, drog en rejäl nitlott som nu får möta Visby direkt.

Marcus Eriksson är tillbaka.

Foto: Jonas Ljungdahl/Bildbyrån

Tipset: De går upp i HockeyAllsvenskan

Här är det inte lika givet att lagen som slutade etta och tvåa i serien också kommer knipa finalplatserna.

– Jag tycker absolut att både Vita Hästen och Visby kan utmana Karlskrona och Tingsryd. Jag tycker båda har bättre lag än Tingsryd. TAIF har många unga killar med karriären framför sig, men inte riktigt spelet eller manskapet för ett långt slutspel redan nu. Kollar vi på Visby har ju de byggt ett lag med spelare som gått upp förut, med Vimmerby, Östersund, Troja och så vidare. Och så har man ju kryddat laget med Daniel Gunnarsson.

– Både Hästen och Visby har jättefina lag.

Men när allt kommer omkring är det seriesuveränen Hudiksvall som är den tydliga favoriten till att gå upp. Efter så många försök där de snubblat på målsnöret.

– Det är deras tur nu. Ifjol höll jag fast vid mitt tips på Troja, även fast det såg risigt ut, och jag ser ingen anledning till att ändra mitt tips på Hudiksvall nu. Det är ett fantastiskt HockeyEttan-lag, med fyra jämna kedjor och den bästa målvakten (Kristers Steinbergs).

– Dessutom kommer söderlaget vara hårt ansatt efter en mycket tuffare väg fram till finalen.

Slutspelet inleds ikväll, och de ”regionala” slutspelen pågår fram till och med mitten av april. Finalen, med vinnaren mot söderslutspelet mot vinnaren av norrslutspelet, inleds fredagen den 17 april. En eventuell femte och helt avgörande final spelas lördagen 25 april.