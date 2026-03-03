HockeyEttans slutspel – regler och spelschema

HockeyEttans slutspel gjordes om helt och hållet säsongen 24/25. Här hittar du regler och spelschema för slutspelet i HockeyEttan – eller kvalet till HockeyAllsvenskan om ni så vill, där vinnaren tar en plats i HockeyAllsvenskan 26/27.

Troja vann finalserien 2025.

Foto: Bildbyrån.

Hur funkar HockeyEttan?

HockeyEttan gjorde inför förra säsongen om sitt kvalspel upp till HockeyAllsvenskan. Istället för playoffserier och en kvalserie blev det istället, likt i SHL och HockeyAllsvenskan, ett rakt slutspel. Till den här säsongen förenklade de dessutom sin grundserie, där lagen delades in i en norrserie och en söderserie.

Lag 1-6 i de båda serierna är klara för kvartsfinal, medan lag 7-10 får spela åttondelsfinal.

Hur är reglerna i HockeyEttans slutspel?

Det spelas ett slutspel för lagen från den norra serien och ett för lagen från den södra serien.

Play In-serierna spelas i bäst av tre och övriga slutspelet spelas i bäst av fem matcher.

Det högst rankade laget möter det lägst rankade laget, det näst högst rankade laget möter det näst lägst rankade laget och så vidare. I Play In spelar de enligt modellen Borta-Hemma-Hemma. I övriga slutspelet spelas matchserierna H-H-B-B-H.

Till sist möts alltså ett lag från det södra slutspelet och ett från det norra slutspelet i Hockeyettan-finalen i bäst av fem matcher. Vinnaren av finalen spelar i HockeyAllsvenskan nästa säsong.

Förra året vann Troja/Ljungby kvalet efter en finalseger mot Hudiksvall.

Hur är spelschemat för HockeyEttans slutspel?

Norra slutspelet

Åttondelsfinaler

Onsdag 4 mars: Piteå-Kalix (Match 1 av 3)

Onsdag 4 mars: Strömsbro-Väsby (Match 1 av 3)

Lördag 7 mars: Kalix-Piteå (Match 2 av 3)

Lördag 7 mars: Väsby-Strömsbro (Match 2 av 3)

Söndag 8 mars: Kalix-Piteå (Match 2 av 3)

Söndag 8 mars: Väsby-Strömsbro (Match 2 av 3)

Kvartsfinaler

Onsdag 11 mars: Sundsvall-Borlänge (Match 1 av 5)

Torsdag 12 mars: Sundsvall-Borlänge (Match 2 av 5)

Fredag 13 mars: Hudiksvall-Lägst rankade lag (Match 1 av 5)

Fredag 13 mars: Boden-Näst lägst rankade lag (Match 1 av 5)

Fredag 13 mars: Lindlöven-Forshaga (Match 1 av 5)

Lördag 14 mars: Hudiksvall-Lägst rankade lag (Match 2 av 5)

Lördag 14 mars: Boden-Näst lägst rankade lag (Match 2 av 5)

Lördag 14 mars: Lindlöven-Forshaga (Match 2 av 5)

Tisdag 17 mars: Lägst rankade lag-Hudiksvall (Match 3 av 5)

Tisdag 17 mars: Näst lägst rankade lag – Boden (Match 3 av 5)

Tisdag 17 mars: Forshaga-Lindlöven (Match 3 av 5)

Lördag 14 mars: Borlänge-Sundsvall (Match 3 av 5)

Onsdag 18 mars: Lägst rankade lag-Hudiksvall (Match 4 av 5)

Onsdag 18 mars: Näst lägst rankade lag – Boden (Match 4 av 5)

Onsdag 18 mars: Forshaga-Lindlöven (Match 4 av 5)

Onsdag 18 mars: Sundsvall-Borlänge (Match 4 av 5)

Fredag 20 mars: Hudiksvall-Lägst rankade lag (Match 5 av 5)

Fredag 20 mars: Boden-Näst lägst rankade lag (Match 5 av 5)

Fredag 20 mars: Lindlöven-Forshaga (Match 5 av 5)

Fredag 20 mars: Sundsvall-Borlänge (Match 5 av 5)

Semifinal

Torsdag 26 mars: Lag 1-Lag 4 (Match 1 av 5)

Torsdag 26 mars: Lag 2-Lag 3 (Match 1 av 5)

Fredag 27 mars: Lag 1-Lag 4 (Match 2 av 5)

Fredag 27 mars: Lag 2-Lag 3 (Match 2 av 5)

Måndag 30 mars: Lag 4-Lag 1 (Match 3 av 5)

Måndag 30 mars: Lag 3-Lag 2 (Match 3 av 5)

Tisdag 31 mars: Lag 4-Lag 1 (Match 4 av 5)

Tisdag 31 mars: Lag 3-Lag 2 (Match 4 av 5)

Torsdag 2 april: Lag 1-Lag 4 (Match 5 av 5)

Torsdag 2 april: Lag 2-Lag 3 (Match 5 av 5)



Final

Måndag 6 april Lag 1-Lag 2 (Match 1 av 5)

Tisdag 7 april Lag 1-Lag 2 (Match 2 av 5)

Fredag 10 april: Lag 2-Lag 1 (Match 3 av 5)

Lördag 11 april: Lag 2-Lag 1 (Match 4 av 5)

Måndag 13 april: Lag 1-Lag 2 (Match 5 av 5)

Södra slutspelet

Åttondelsfinaler

Onsdag 4 mars: Mjölby-Hanviken (Match 1 av 3)

Onsdag 4 mars: Borås-Mariestad (Match 1 av 3)

Lördag 7 mars: Hanviken-Mjölby (Match 2 av 3)

Lördag 7 mars: Mariestad-Borås (Match 2 av 3)

Söndag 8 mars: Hanviken-Mjölby (Match 3 av 3)

Söndag 8 mars: Mariestad-Borås (Match 3 av 3)

Kvartsfinaler:

Onsdag 11 mars: Karlskrona-Lägst rankade lag (Match 1 av 5)

Onsdag 11 mars: Tingsryd-Näst lägst rankade lag (Match 1 av 5)

Onsdag 11 mars: Vita Hästen-Halmstad (Match 1 av 5)

Onsdag 11 mars: Tranås-Visby Roma (Match 1 av 5)

Torsdag 12 mars: Karlskrona-Lägst rankade lag (Match 2 av 5)

Torsdag 12 mars: Tingsryd-Näst lägst rankade lag (Match 2 av 5)

Torsdag 12 mars: Vita Hästen-Halmstad (Match 2 av 5)

Torsdag 12 mars: Tranås-Visby Roma (Match 2 av 5)

Söndag 15 mars: Lägst rankade lag – Karlskrona (Match 3 av 5)

Söndag 15 mars: Näst lägst rankade lag-Tingsryd (Match 3 av 5)

Söndag 15 mars: Halmstad-Vita Hästen (Match 3 av 5)

Söndag 15 mars: Visby Roma-Tranås (Match 3 av 5)

Måndag 16 mars: Lägst rankade lag-Karlskrona (Match 4 av 5)

Måndag 16 mars: Näst lägst rankade lag-Tingsryd (Match 4 av 5)

Måndag 16 mars: Halmstad-Vita Hästen (Match 4 av 5)

Måndag 16 mars: Visby Roma-Tranås (Match 4 av 5)

Torsdag 19 mars: Karlskrona-Lägst rankade lag (Match 5 av 5)

Torsdag 19 mars: Tingsryd-Näst lägst rankade lag (Match 5 av 5)

Torsdag 19 mars: Vita Hästen-Halmstad (Match 5 av 5)

Torsdag 19 mars: Tranås-Visby Roma (Match 5 av 5)

Semifinaler:

Tisdag 24 mars: Lag 1-Lag 4 (Match 1 av 5)

Tisdag 24 mars: Lag 2-Lag 3 (Match 1 av 5)

Onsdag 25 mars: Lag 1-Lag 4 (Match 2 av 5)

Onsdag 25 mars: Lag 2-Lag 3 (Match 2 av 5)

Lördag 28 mars: Lag 4-Lag 1 (Match 3 av 5)

Lördag 28 mars: Lag 3-Lag 2 (Match 3 av 5)

Söndag 29 mars: Lag 4-Lag 1 (Match 4 av 5)

Söndag 29 mars: Lag 3-Lag 2 (Match 4 av 5)

Onsdag 1 april: Lag 1-Lag 4 (Match 5 av 5)

Onsdag 1 april: Lag 2-Lag 3 (Match 5 av 5)

Final:

Lördag 4 april: Lag 1-Lag 2 (Match 1 av 5)

Söndag 5 april: Lag 1-Lag 2 (Match 2 av 5)

Onsdag 8 april: Lag 2-Lag 1 (Match 3 av 5)

Torsdag 9 april: Lag 2-Lag 1 (Match 4 av 5)

Söndag 12 april: Lag 2-Lag 1 (Match 5 av 5)

HockeyEttans final

Final mellan vinnaren i södra och norra. Avgörs i bäst av fem matcher och högst rankade lag har hemmaplansfördel. Vinnaren går upp i HockeyAllsvenskan 2026/2027.

Fredag 17 april:Lag 1-Lag 2 (Match 1 av 5)

Söndag 18 april: Lag 1-Lag 2 (Match 2 av 5)

Tisdag 21 april: Lag 2-Lag 1 (Match 3 av 5)

Onsdag 22 april: Lag 2-Lag 1 (Match 4 av 5)

Lördag 25 april: Lag 2-Lag 1 (Match 5 av 5)